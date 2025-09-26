Έκρυβε πάνω από 600 γραμμάρια χασίς στο σπίτι του στα Χανιά - Μια σύλληψη, αναζητείται ο συνεργός
ΕΛΛΑΔΑ
Χασίς Χανιά

Έκρυβε πάνω από 600 γραμμάρια χασίς στο σπίτι του στα Χανιά - Μια σύλληψη, αναζητείται ο συνεργός

Οι αστυνομικοί βρήκαν 655,7 γραμμάρια χασίς στο σπίτι του 34χρονου συλληφθέντα, καθώς και εξοπλισμό καλλιέργειας με τη μέθοδο της υδροπονίας

Έκρυβε πάνω από 600 γραμμάρια χασίς στο σπίτι του στα Χανιά - Μια σύλληψη, αναζητείται ο συνεργός
Σε μία ακόμα σύλληψη για κατοχή και εμπορίας ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν χθες όταν αστυνομικοί – αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν σε βάρος των δύο ανδρών – προχώρησαν σε έρευνες στα σπίτια τους στα Χανιά.

Εκεί βρήκαν και εντόπισαν 655,7 γραμμάρια χασίς, καθώς και εξοπλισμό καλλιέργειας με τη μέθοδο της υδροπονίας (λαμπτήρες, αεραγωγοί, συσκευή θερμότητας και φίλτρου αέρας) καθώς και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Έκρυβε πάνω από 600 γραμμάρια χασίς στο σπίτι του στα Χανιά - Μια σύλληψη, αναζητείται ο συνεργός


Όπως προέκυψε κατά την προανάκριση είχαν σκοπό να βάλουν δενδρύλλια κάνναβης και να καλλιεργήσουν με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο άνδρα, ενώ αναζητούν τον 35χρονο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.


