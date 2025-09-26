Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Έκρυβε πάνω από 600 γραμμάρια χασίς στο σπίτι του στα Χανιά - Μια σύλληψη, αναζητείται ο συνεργός
Οι αστυνομικοί βρήκαν 655,7 γραμμάρια χασίς στο σπίτι του 34χρονου συλληφθέντα, καθώς και εξοπλισμό καλλιέργειας με τη μέθοδο της υδροπονίας
Σε μία ακόμα σύλληψη για κατοχή και εμπορίας ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης.
Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν χθες όταν αστυνομικοί – αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν σε βάρος των δύο ανδρών – προχώρησαν σε έρευνες στα σπίτια τους στα Χανιά.
Εκεί βρήκαν και εντόπισαν 655,7 γραμμάρια χασίς, καθώς και εξοπλισμό καλλιέργειας με τη μέθοδο της υδροπονίας (λαμπτήρες, αεραγωγοί, συσκευή θερμότητας και φίλτρου αέρας) καθώς και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.
Όπως προέκυψε κατά την προανάκριση είχαν σκοπό να βάλουν δενδρύλλια κάνναβης και να καλλιεργήσουν με τη μέθοδο της υδροπονίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο άνδρα, ενώ αναζητούν τον 35χρονο.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
