Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 47χρονο όταν πήγε να ποτίσει τα χασισόδεντρα
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 47χρονο την ώρα που έφτανε στην περιοχή με μπιτόνια νερού και εργαλεία για να... επιμεληθεί τα δενδρύλλια
Στη σύλληψη ενός 47χρονο προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μετά από πληροφορίες ότι καλλιεργεί δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 47χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 53 γραμμάρια κάνναβης και συσκευασίες με 16 σπόρους κάνναβης.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.
