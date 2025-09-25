Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 47χρονο όταν πήγε να ποτίσει τα χασισόδεντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη Δενδρύλια κάνναβης

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 47χρονο όταν πήγε να ποτίσει τα χασισόδεντρα

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 47χρονο την ώρα που έφτανε στην περιοχή με μπιτόνια νερού και εργαλεία για να... επιμεληθεί τα δενδρύλλια

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 47χρονο όταν πήγε να ποτίσει τα χασισόδεντρα
Στράτος Λούβαρης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 47χρονο προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη μετά από πληροφορίες ότι καλλιεργεί δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 47χρονο την ώρα που έφτανε στην περιοχή με μπιτόνια νερού και εργαλεία για να... επιμεληθεί τα δενδρύλλια.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 47χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 53 γραμμάρια κάνναβης και συσκευασίες με 16 σπόρους κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες

Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε

Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Στράτος Λούβαρης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης