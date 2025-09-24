Ανασυγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών μετά την παραίτηση του Φαιτά

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών μετά την παραίτηση του γενικού γραμματέας της, εφέτη Βασίλη Φαιτά και στη νέα σύνθεση εισήλθε με την ιδιότητα του ταμία ο πρωτοδίκης Γεώργιος Μαρμαρίδης.
Ειδικότερα, τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τις αρχαιρεσίες της 9ης Φεβρουαρίου 2025, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την διετία 2025–2027.
Ωστόσο, λόγω διαφωνιών -όπως λένε συνάδελφοί του- μετά από 7 μήνες, παραιτήθηκε ο κ. Φαιτάς, με αποτέλεσμα να ανασυγκροτηθεί το Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος, η εφέτης Βανέσσα-Παναγιώτα Ντέγκα, αντιπρόεδρος ο εφέτης Παράσχος Βαλδίρκας, γενική γραμματέας η πρωτοδίκης Παναγιώτα Χαραλαμπίδου, ταμίας ο πρωτοδίκης Γεώργιος Μαρμαρίδης (νεοεισερχόμενος στο Δ.Σ.) και μέλη η πρωτοδίκης Ευθυμία Τσολάκου, η εφέτης Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και η πρωτοδίκης Φανή Σωτηριάδου.
