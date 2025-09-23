Συνέλαβαν πέντε ανήλικους για επίθεση με γροθιές σε 14χρονο έξω από σχολείο στον Ασπρόπυργο

Οι πέντε ανήλικοι συνελήφθησαν το απόγευμα της περασμένης Τετα΄ρτης με έναν εξ αυτών να ξυρίζει τα μαλλιά του με στόχο να αλλάξει την εμφάνισή του και να μην μπορούν να τον ταυτοποιήσουν