Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
10 μήνες φυλάκιση σε εκπαιδευτικό που πήγε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης χωρίς αρνητικό self test εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού
10 μήνες φυλάκιση σε εκπαιδευτικό που πήγε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης χωρίς αρνητικό self test εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού
Με 3ετη αναστολή η ποινή - «Ήμασταν υπεύθυνοι για 250 παιδιά. Δεν μπορούσε να διδάξει χωρίς να δηλώσει το αρνητικό τεστ» κατέθεσε μάρτυρας στο δικαστήριο
Σε 10μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, επειδή πήγε στο σχολείο, εν μέσω των μέτρων για τον κορωνοϊό, χωρίς να προσκομίσει δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), όπως υποχρεούταν, στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr», καταδικάστηκε καθηγητής Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η υπόθεση η οποια αφορούσε τον Δεκέμβριο του 2021, τον έκρινε ένοχο για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός δεν προσήλθε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
«Η ΚΥΑ έλεγε ότι απαγορεύεται να εισέλθει στο σχολείο. Εκείνος όμως ανέβηκε στην αίθουσα των καθηγητών και δεν έφευγε, αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία» ανέφερε μία συνάδελφός του που εξετάστηκε ως μάρτυρας. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο κατηγορούμενος είχε νοσήσει το προηγούμενο διάστημα αλλά όταν επανήλθε στο σχολείο δεν έκανε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα. «Ήμασταν υπεύθυνοι για 250 παιδιά. Δεν μπορούσε να διδάξει χωρίς να δηλώσει το αρνητικό τεστ» πρόσθεσε η μάρτυρας.
Αναπτύσσοντας τους ισχυρισμούς του ο εκπαιδευτικός, μέσω του δικηγόρου του, ανέφερε ότι είχε νοσήσει την 1η Νοεμβρίου 2021, κάτι που γνώριζε η υπηρεσία του, καθώς έλαβε σχετική άδεια. Εξήγησε δε, ότι διαβάζοντας την υπουργική απόφαση που ίσχυε τότε κατάλαβε ότι η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό γίνεται από εκπαιδευτικούς που δεν προσκομίζουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.
Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του είχε επιβληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η υπόθεση η οποια αφορούσε τον Δεκέμβριο του 2021, τον έκρινε ένοχο για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο κατηγορούμενος εκπαιδευτικός δεν προσήλθε στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
«Η ΚΥΑ έλεγε ότι απαγορεύεται να εισέλθει στο σχολείο. Εκείνος όμως ανέβηκε στην αίθουσα των καθηγητών και δεν έφευγε, αναγκάστηκα να καλέσω την αστυνομία» ανέφερε μία συνάδελφός του που εξετάστηκε ως μάρτυρας. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο κατηγορούμενος είχε νοσήσει το προηγούμενο διάστημα αλλά όταν επανήλθε στο σχολείο δεν έκανε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα. «Ήμασταν υπεύθυνοι για 250 παιδιά. Δεν μπορούσε να διδάξει χωρίς να δηλώσει το αρνητικό τεστ» πρόσθεσε η μάρτυρας.
Αναπτύσσοντας τους ισχυρισμούς του ο εκπαιδευτικός, μέσω του δικηγόρου του, ανέφερε ότι είχε νοσήσει την 1η Νοεμβρίου 2021, κάτι που γνώριζε η υπηρεσία του, καθώς έλαβε σχετική άδεια. Εξήγησε δε, ότι διαβάζοντας την υπουργική απόφαση που ίσχυε τότε κατάλαβε ότι η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό γίνεται από εκπαιδευτικούς που δεν προσκομίζουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου.
Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του είχε επιβληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων χωρίς καταβολή αποδοχών.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα