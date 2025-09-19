Νεκρή ηλικιωμένη στη Σητεία, έπεσε σε υπόγεια δεξαμενή
ΕΛΛΑΔΑ
Σητεία Κρήτη Θάνατος Ηλικιωμένη

Νεκρή ηλικιωμένη στη Σητεία, έπεσε σε υπόγεια δεξαμενή

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και τέσσερις άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Νεκρή ηλικιωμένη στη Σητεία, έπεσε σε υπόγεια δεξαμενή
Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα στη Σητεία, στην Κρήτη

Όλα συνέβησαν σήμερα το απόγευμα όταν μια ηλικιωμένη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε υπόγεια δεξαμενή, σύμφωνα με το cretapost.gr.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και τέσσερις άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς όμως η ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους πυροσβέστες με τους διασώστες να μην μπορούν να της δώσουν κάποια βοήθεια.


