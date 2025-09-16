Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας – Αυξημένη κίνηση στο ύψος του Αμαρουσίου
Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας – Αυξημένη κίνηση στο ύψος του Αμαρουσίου
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στην περιοχή του Αμαρουσίου, λόγω σύγκρουσης πέντε ΙΧ οχημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα