Συνδεδεμένες με άγνωστα emails οι κάμερες στο σπίτι του Μαζωνάκη, λέει ο δικηγόρος του - «Θα προσφύγουμε στο ηλεκτρονικό έγκλημα»



Η μήνυση



«Κατέθεσε πως ο Γιώργος είναι επικίνδυνος»

Σύμφωνα με το MEGA, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση εις βάρος της αδερφής του την οποία κατηγορεί για πλαστογραφία. Σύμφωνα με το MEGA, το απόσπασμα στη μήνυση είναι το εξής:«Ανακάλυψα ότι η αδερφή μου Βάζω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδερφή μου Βάσω και στον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 και έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδερφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της».»Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και τη φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδερφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάριο του 2024».Για τη συνεργάτιδα που αναφέρεται στη μήνυση, ο κ. Μερκουλίδης είπε «διέκοψε οποιαδήποτε συνεργασία ο Γιώργος με δική του πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024, έκτοτε δεν την ξαναείδε, ούτε επαφή είχε μαζί της. Πήγε κατέθεσε πως ο Γιώργος είναι επικίνδυνος, ότι μπορεί να προκαλέσει κακό στον εαυτό του, ότι παίρνει ηρεμιστικά χάπια που του τα δίνει ένας γιατρός κουμπάρος του. Ο άνθρωπος κατέθεσε και είπε πως έχει να δει τον Γιώργο πάνω από ένα χρόνο αλλά ακόμα και αν τον έβλεπα δεν θα μπορούσα να διαπιστώσω αν έχει κάποιο ψυχικό νόσημα γιατί δεν είμαι ψυχίατρος».Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τα μέλη της οικογένειας «έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα» αν ο τραγουδιστής μπει σε ψυχιατρείο. «Δηλαδή πίστευαν πως ο Γιώργος θα απεμπολούσε τα δικαιώματά του, δεν θα έκανε προσφυγή στη δικαιοσύνη όπως είχαμε προαναγγείλει. Και προφανώς πίστευαν πως με αυτό τον τρόπο θα αποδυναμωθεί. Από την άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος σε ψυχιατρική δομή δεν μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υπάρχει και νομικό θέμα. Πίστευαν πως θα τον αποδυναμώσουν με αυτό τον τρόπο και θα απεμπολήσει τα δικαιώματά του. Αυτό το εκτιμώ και το λέω βάσει δεδομένων».Απαντώντας σε ερώτηση για τον κοριό που φέρεται να εντοπίστηκε το 2023 και γιατί δεν είχε κάνει προσφυγή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δικηγόρος απάντησε: «δεν το θεώρησε σοβαρό και ίσως να μην ήθελε. Μετά το ξέχασε ως γεγονός αλλά τελευταία αυτό με τα περιστατικά που καταγγείλαμε τον Μάρτιο, ανέφερε πως τρίτα άτομα είχαν τοποθετήσει κοριούς που δεν γνωρίζω. Αλλά εγώ δεν έδωσα βάση σε αυτό. Δηλαδή δεν πίστευα πως ήταν αληθινό περιστατικό, του είπα πως είναι υπερβολικός».