Συνδεδεμένες με άγνωστα emails οι κάμερες στο σπίτι του Μαζωνάκη, λέει ο δικηγόρος του - «Θα προσφύγουμε στο ηλεκτρονικό έγκλημα»
Οι κάτοχοι των emails είχαν πρόσβαση στις κάμερες του τραγουδιστή, σύμφωνα με τον Γιώργο Μερκουλίδη - Για τα επόμενα βήματα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος είπε: « ετοιμάζουμε νέες μηνύσεις. Τώρα μπήκαν στην υπόθεση τα θέματα παρακολούθησης και αυτού του κοριού που είναι σοβαρά ποινικά αδικήματα. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσουμε αναπάντητα»
Σε νέες μηνύσεις προτίθεται να προχωρήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Γιώργου Μερκουλίδη. Ταυτόχρονα, αποκάλυψε πως οι κάμερες στο σπίτι του τραγουδιστή διαπιστώθηκε πως συνδέονται «με ακόμα τρία-τέσσερα emails τα οποία είναι άγνωστα για εμάς και ερευνούμε σε ποιους ανήκουν», ενώ «θα προσφύγουμε και στο ηλεκτρονικό έγκλημα».
«Εχθές πήραμε τεχνικό και άλλαξε τις κάμερες στο σπίτι του Γιώργου και διαπίστωσε πως ήταν συνδεδεμένες όχι μόνο με το email του Γιώργου αλλά και με ακόμα τρία-τέσσερα τα οποία είναι άγνωστα για εμάς και ερευνούμε σε ποιους ανήκουν. Οι κάτοχοι των emails είχαν πρόσβαση στις κάμερες του Γιώργου», είπε ο κ. Μερκουλίδης στο MEGA.
«Μου έλεγε καιρό για τις κάμερες αλλά μετά το περιστατικό με τον κοριό, με το Δρομοκαΐτειο που είδαμε εκεί ότι μόλις πήρε την πρώτη θεραπευτική άδεια και πήγε σπίτι του, αμέσως πήγαν στο αστυνομικό τμήμα οι συγγενείς του και είπαν για ποιο λόγο αφέθηκε ελεύθερος, είναι επικίνδυνος. Δηλαδή το πληροφορήθηκαν στο πεντάλεπτο πως ήταν σπίτι του. Αυτό μου δημιούργησε υπόνοιες και υποψίες», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για το αν είναι η οικογένεια πίσω από την παρακολούθηση ο δικηγόρος απάντησε: «δεν ξέρω αλλά πιθανολογώ. Όταν γνωρίζουν ότι είναι σπίτι του».
«Διερευνούμε σε ποιον ανήκουν τα emails, θα προσφύγουμε και στο ηλεκτρονικό έγκλημα και πιστεύω ότι σύντομα θα διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι κάτοχοι», επεσήμανε.
«Τώρα μπήκαν στην υπόθεση τα θέματα παρακολούθησης και αυτού του κοριού που είναι σοβαρά ποινικά αδικήματα. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσουμε αναπάντητα», ανέφερε.
«Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, προσφύγαμε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και καταγγείλαμε εγγράφως γεγονότα και περιστατικά που τον φόβιζαν τον Γιώργο. Δηλαδή έβλεπε ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του και άτομα που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν χωρίς να αναγνωρίζει ποια είναι. Ο Γιώργος κατήγγειλε ότι πίστευε ότι έμπαιναν και στο σπίτι του. Αυτό το καταγγείλαμε εγγράφως. Πήγαμε αρχικά στη ΓΑΔΑ και μετά στο αστυνομικό τμήμα», αποκάλυψε ο κ. Μερκουλίδης.
«Η μοναδική φορά που ήρθαμε σε επαφή με μέλη της οικογένειάς του -με δική μου πρωτοβουλία ως νομικός παραστάτης του Γιώργου- ήταν τον Μάρτιο του 2025 που πήρα τον δικηγόρο της αδερφής του τηλέφωνο και ζήτησα συνάντηση να διευθετήσουμε εξωδικαστικά την υπόθεση. Όντως έγινε η συνάντηση το σπίτι του Γιώργου όπου παραβρέθηκε η αδερφή του, ο σύζυγός της, ο δικηγόρος τους και εγώ με τον Γιώργο. Το κλίμα ήταν καλό, δεν υπήρξε ένταση απλά δεν βρέθηκε συμβιβαστική λύση και διατρανώσαμε ότι θα προσφύγουμε στα δικαστήρια», δήλωσε.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, πλαστογραφήθηκε η υπογραφή του τραγουδιστή: «έγινε η χρήση πληρεξουσίου του 2014, όταν η εταιρεία που μεταβιβάστηκαν οι μετοχές ιδρύθηκε το 2020. Δηλαδή το πληρεξούσιο του 2014 δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να καλύπτει. Το συγκεκριμένο πληρεξούσιο δεν είχε τέτοια εντολή. Φαίνεται πως υπέγραψε ο Γιώργος και την υπογραφή δεν την είχε βάλει ποτέ».
Το καλοκαίρι έγινε δεύτερη συνάντηση, στην οποία «υπήρξε ένταση» διότι «ο Γιώργος απαίτησε να φύγουν από το σπίτι του, τους έδιωξε κακήν κακώς. Δεν ήθελε καμία επαφή και καμία συνδιαλλαγή μαζί τους. Και αυτοί μετά από λίγες μέρες πήγαν και έκαναν την αίτηση που υπέγραψε συγκεκριμένο πρόσωπο, έδωσαν καταθέσεις συγκεκριμένα πρόσωπα και ενορχήστρωσε συγκεκριμένο πρόσωπο την όλη υπόθεση».
«Η μοναδική φορά που ήρθαμε σε επαφή με μέλη της οικογένειάς του -με δική μου πρωτοβουλία ως νομικός παραστάτης του Γιώργου- ήταν τον Μάρτιο του 2025 που πήρα τον δικηγόρο της αδερφής του τηλέφωνο και ζήτησα συνάντηση να διευθετήσουμε εξωδικαστικά την υπόθεση. Όντως έγινε η συνάντηση το σπίτι του Γιώργου όπου παραβρέθηκε η αδερφή του, ο σύζυγός της, ο δικηγόρος τους και εγώ με τον Γιώργο. Το κλίμα ήταν καλό, δεν υπήρξε ένταση απλά δεν βρέθηκε συμβιβαστική λύση και διατρανώσαμε ότι θα προσφύγουμε στα δικαστήρια», δήλωσε.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, πλαστογραφήθηκε η υπογραφή του τραγουδιστή: «έγινε η χρήση πληρεξουσίου του 2014, όταν η εταιρεία που μεταβιβάστηκαν οι μετοχές ιδρύθηκε το 2020. Δηλαδή το πληρεξούσιο του 2014 δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να καλύπτει. Το συγκεκριμένο πληρεξούσιο δεν είχε τέτοια εντολή. Φαίνεται πως υπέγραψε ο Γιώργος και την υπογραφή δεν την είχε βάλει ποτέ».
Το καλοκαίρι έγινε δεύτερη συνάντηση, στην οποία «υπήρξε ένταση» διότι «ο Γιώργος απαίτησε να φύγουν από το σπίτι του, τους έδιωξε κακήν κακώς. Δεν ήθελε καμία επαφή και καμία συνδιαλλαγή μαζί τους. Και αυτοί μετά από λίγες μέρες πήγαν και έκαναν την αίτηση που υπέγραψε συγκεκριμένο πρόσωπο, έδωσαν καταθέσεις συγκεκριμένα πρόσωπα και ενορχήστρωσε συγκεκριμένο πρόσωπο την όλη υπόθεση».
Σύμφωνα με το MEGA, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση εις βάρος της αδερφής του την οποία κατηγορεί για πλαστογραφία. Σύμφωνα με το MEGA, το απόσπασμα στη μήνυση είναι το εξής:
«Ανακάλυψα ότι η αδερφή μου Βάζω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδερφή μου Βάσω και στον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 και έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδερφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της».
»Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και τη φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδερφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάριο του 2024».
Για τη συνεργάτιδα που αναφέρεται στη μήνυση, ο κ. Μερκουλίδης είπε «διέκοψε οποιαδήποτε συνεργασία ο Γιώργος με δική του πρωτοβουλία τον Μάρτιο του 2024, έκτοτε δεν την ξαναείδε, ούτε επαφή είχε μαζί της. Πήγε κατέθεσε πως ο Γιώργος είναι επικίνδυνος, ότι μπορεί να προκαλέσει κακό στον εαυτό του, ότι παίρνει ηρεμιστικά χάπια που του τα δίνει ένας γιατρός κουμπάρος του. Ο άνθρωπος κατέθεσε και είπε πως έχει να δει τον Γιώργο πάνω από ένα χρόνο αλλά ακόμα και αν τον έβλεπα δεν θα μπορούσα να διαπιστώσω αν έχει κάποιο ψυχικό νόσημα γιατί δεν είμαι ψυχίατρος».
Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τα μέλη της οικογένειας «έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα» αν ο τραγουδιστής μπει σε ψυχιατρείο. «Δηλαδή πίστευαν πως ο Γιώργος θα απεμπολούσε τα δικαιώματά του, δεν θα έκανε προσφυγή στη δικαιοσύνη όπως είχαμε προαναγγείλει. Και προφανώς πίστευαν πως με αυτό τον τρόπο θα αποδυναμωθεί. Από την άλλη πλευρά, ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος σε ψυχιατρική δομή δεν μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υπάρχει και νομικό θέμα. Πίστευαν πως θα τον αποδυναμώσουν με αυτό τον τρόπο και θα απεμπολήσει τα δικαιώματά του. Αυτό το εκτιμώ και το λέω βάσει δεδομένων».
Απαντώντας σε ερώτηση για τον κοριό που φέρεται να εντοπίστηκε το 2023 και γιατί δεν είχε κάνει προσφυγή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δικηγόρος απάντησε: «δεν το θεώρησε σοβαρό και ίσως να μην ήθελε. Μετά το ξέχασε ως γεγονός αλλά τελευταία αυτό με τα περιστατικά που καταγγείλαμε τον Μάρτιο, ανέφερε πως τρίτα άτομα είχαν τοποθετήσει κοριούς που δεν γνωρίζω. Αλλά εγώ δεν έδωσα βάση σε αυτό. Δηλαδή δεν πίστευα πως ήταν αληθινό περιστατικό, του είπα πως είναι υπερβολικός».
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
