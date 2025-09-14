Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας - Αυξημένη κίνηση στο σημείο
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Αθανασίου Διάκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά

Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας - Αυξημένη κίνηση στο σημείο
Αυξημένη κίνηση λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, παρατηρείται νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε από μηχανική βλάβη και υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Αθανασίου Διάκου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Δείτε την κίνηση στο σημείο λίγο μετά τις 17.30:

Ακινητοποιήθηκε λεωφορείο στη Βασιλίσσης Αμαλίας - Αυξημένη κίνηση στο σημείο


