213 μετανάστες διασώθηκαν σε τρία περιστατικά σε Γαύδο και Σάμο
Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX
Συνολικά 213 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες σε τρία ξεχωριστά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Γαύδου και της Σάμου. Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή σκαφών της FRONTEX, ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες και ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα.
Στη Γαύδο οι μετανάστες εντοπίστηκαν τόσο στη θάλασσα όσο και σε παραλίες του νησιού, ενώ στη Σάμο καταγράφηκε καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους, η οποία οδήγησε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών χειριστών ως διακινητών. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμάνια της Κρήτης και της Σάμου και οδηγήθηκαν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας.
Τις πρωινές ώρες, 59 μετανάστες (όλοι άνδρες) περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο «ADMIRAL DE RIBAS» σημαίας Παλάου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Τις πρώτες πρωινές ώρες, εντοπίστηκαν 73 μετανάστες (όλοι άνδρες) στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου από στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου. Λίγο αργότερα, άλλη λέμβος κατέπλευσε στο λιμάνι Καραβέ, συνοδευόμενη από σκάφος της FRONTEX, με 56 μετανάστες (55 άνδρες και μία γυναίκα). Συνολικά 129 άτομα μεταφέρθηκαν με πλοία του Λιμενικού και τη συνδρομή της FRONTEX στον όρμο Παλαιόχωρας και στη συνέχεια στο λιμάνι Τηγάνι. Όλοι οδηγήθηκαν στον χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς Χανίων.
Περιστατικό 3 – Σάμος
Το απόγευμα, στη Σάμο, εντοπίστηκε ταχύπλοο σκάφος που κινούνταν με κατεύθυνση τα τουρκικά παράλια. Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικά του Λιμενικού, το οποίο τελικά ακινητοποιήθηκε. Στην ακτή «Μεγάλο Σεϊτάνι» βρέθηκαν 25 μετανάστες (17 άνδρες, 6 γυναίκες και 2 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή. Οι δύο χειριστές του σκάφους, Τούρκοι υπήκοοι 23 και 28 ετών, συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και απείθεια, ενώ κατασχέθηκαν το σκάφος και τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
