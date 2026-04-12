«Αλλάξτε πορεία, αλλιώς θα γίνετε στόχος»: Η στιγμή που ιρανικό σκάφος απειλεί αμερικανικό αντιτορπιλικό που μπήκε στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ αντιτορπιλικά Στενά του Ορμούζ Φρουροί της Επανάστασης

Χαρακτηριστικό της έντασης που επικράτησε είναι η στιχομυθία μεταξύ των δύο πλευρών με τους Ιρανούς να προειδοποιούν ότι θα ανοίξουν πυρ, ενώ οι Αμερικανοί κάνουν λόγο για νόμιμη διέλευση

159 ΣΧΟΛΙΑ
Στη δημοσιότητα έδωσε το Ιράν βίντεο από τη στιγμή που το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης απευθύνει προειδοποίηση σε αμερικανικό αντιτορπιλικό που είχε εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί.

«Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ ναυτικός σταθμός Sepah. Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Αν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα στοχοποιηθείτε», ακούγεται να λέει μέλος του ιρανικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προς το πλήρωμα του USS Frank E. Petersen Jr.

Μέλος του πληρώματος του αμερικανικού πλοίου απαντά ότι το πλοίο κινείται «σε διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ενώ ο Ιρανός στρατιωτικός επανέρχεται, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση». Παράλληλα προειδοποιεί και τα κοντινά πλοία να κρατήσουν απόσταση από κάθε πολεμικό σκάφος στην περιοχή, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ανοίξει πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση».

Δείτε το βίντεο


  Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αντιτορπιλικό μαζί με το USS Michael Murphy διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και κινήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο ευρύτερης αποστολής για να διασφαλιστεί ότι το πέρασμα είναι πλήρως απαλλαγμένο από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command).
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης