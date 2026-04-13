Euroleague: Η Χάποελ νίκησε τη Μακάμπι 99-88 και πήρε εισιτήριο για τα playoffs – Πώς θα τερματίσει 6ος ο Παναθηναϊκός
Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-88 στο εξ αναβολής ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της Euroleague στο Βελιγράδι, εξασφαλίζοντας μαθηματικά την απευθείας πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης. Το αποτέλεσμα επηρέασε άμεσα τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον έχει περιορισμένες πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη εξάδα της regular season.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πήρε τη νίκη που χρειαζόταν στο Aleksandar Nikolic Hall, ανεβάζοντας το ρεκόρ της σε 23-14 και «κλειδώνοντας» τη συμμετοχή της στα απευθείας playoffs της φετινής Euroleague. Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Κρις Τζόουνς, ο οποίος σημείωσε 13 πόντους με 4/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 11 ασίστ και επτά ριμπάουντ σε 23 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Μακάμπι Tελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ: 88-99 (MD 30, 12/4/26)


Στην παρθενική της συμμετοχή στη Euroleague, η Χάποελ πλέον διεκδικεί το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη, ενόψει και του αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (17 Απριλίου, 20:30).

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 41-52, 66-73, 88-99.

Τα σενάρια για την εξάδα της Euroleague

Το αποτέλεσμα δεν ευνόησε τον Παναθηναϊκό, που παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση, καθώς περίμενε διαφορετική εξέλιξη ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στην πρώτη εξάδα.

Οι «πράσινοι» ήλπιζαν σε ήττα της Χάποελ και πόνταραν στο ενδεχόμενο δύο αποτυχιών της ισραηλινής ομάδας στα εναπομείναντα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του εκτός έδρας αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο.

Μετά τη νίκη της Χάποελ, τα περιθώρια για τον Παναθηναϊκό περιορίστηκαν σημαντικά, με τα βασικά σενάρια να διαμορφώνονται ως εξής:

1ο σενάριο: Νίκη του Παναθηναϊκού επί της Εφές, ήττα της Ζάλγκιρις από την Παρί και ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ.
Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός καταλαμβάνει την 6η θέση.

2ο σενάριο: Νίκη του Παναθηναϊκού επί της Εφές, ήττα της Ζάλγκιρις από την Παρί, νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Ρεάλ και ταυτόχρονα ήττα της Μονακό από τη Χάποελ. Και σε αυτό το σενάριο ο Παναθηναϊκός τερματίζει 6ος.

Σε περίπτωση τετραπλής ισοβαθμίας στο 22-16 μεταξύ Παναθηναϊκού (με νίκη επί της Εφές), Ζάλγκιρις (με ήττα από την Παρί), Ερυθρού Αστέρα (με νίκη επί της Ρεάλ) και Μονακό (με νίκη επί της Χάποελ), ο Ερυθρός Αστέρας θα καταλάβει την 6η θέση και ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί 7ος.

Η Κατάταξη

1.Ολυμπιακός 25-12 *
2.Βαλένθια 24-13 *
3.Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 *
4.Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 *
5.Φενέρμπαχτσε 23-14 *
6.Ζάλγκιρις 22-15
7.Ερυθρός Αστέρας 21-16
8.Παναθηναϊκός 21-16
9.Μονακό 21-16
10.Μπαρτσελόνα 20-17
11.Dubai Basketball 19 -18
12.Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19
13.Μπάγερν Μονάχου 17-20
14.Αρμάνι Μιλάνο 17-20
15.Παρί 15-22
16.Παρτίζαν 15-22
17.Μπασκόνια 13-24
18.Βίρτους Μπολόνια 13-24
19.Αναντολού Εφές 12-25
20.Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

Επόμενη αγωνιστική (38η)


Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
