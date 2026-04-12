«Λιποθύμησα κατευθείαν, εκείνος έβαλε πρώτη και έφυγε» λέει ο 18χρονος για το τροχαίο στην Αρτέμιδα - Υποχρεωτική πορεία δεξιά αγνόησε ο οδηγός του ΙΧ
Ο νεαρός αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά, παρά τη σφοδρή σύγκρουση - Οι Αρχές ψάχνουν τον ασυνείδητο οδηγό που εγκατέλειψε το σημείο
Από θαύμα ζει ο 18χρονος μοτοσικλετιστής που η μηχανή του έπεσε πάνω σε ΙΧ το οποίο μπήκε κάθετα στον δρόμο στην περιοχή της Αρτέμιδας, στη λεωφόρο Καραμανλή. Ο νεαρός φανερά συγκλονισμένος μίλησε στο Star περιγράφοντας τα όσα έζησε: «Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα».
Μιλώντας για το πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο λέει: «Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο. Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου».
Ο 18χρονος λέει πως πιστεύει στις συμπτώσεις καθώς όπως λέει αποδίδει τη σωτηρία του στον αγαπημένο του παππού: «Σαν χθες την ημέρα της Ανάστασης πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός του μπορντό οχήματος είναι εξαφανισμένος και οι Αρχές προσπαθούν να τον εντοπίσουν από τις κάμερες ασφαλείας.
Ο οδηγός του οχήματος κινούνταν σε δρόμο όπου υπάρχει σήμανση για να στρίψει υποχρεωτικά δεξιά. Εκείνος όμως αδιαφόρησε πλήρως και έστριψε αριστερά με αποτέλεσμα ο 18χρονος μοτοσικλετιστής να μην προλάβει να αντιδράσει και να πέσει πάνω του.
Ο 18χρονος αναβάτης της μηχανής εκτινάχθηκε και έπεσε οδόστρωμα, ενώ στο οπτικό υλικό που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο φεύγει από το σημείο αφήνοντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο. Οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το βίντεο στο μικροσκόπιο, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.
Σημειώνεται πως ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Εξαφανισμένος ο οδηγός
Τι λένε αυτόπτες μάρτυρεςΑυτόπτες μάρτυρες ήταν στο σημείο και αμέσως του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. «Έρχομαι και αντικρίζω τον μικρό και είναι κάτω, με έπιασε ένας κόμπος εκείνη τη στιγμή», λέει μια γυναίκα που ήταν εκεί για να συνεχίσει: «Ψάχνουμε όλες τις κάμερες και κάνουμε έκκληση στον άνθρωπο να εμφανιστεί».
Πώς έγινε το τροχαίοΒίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή τροχαίου στην Αρτέμιδα. Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε τον δρόμο σε μοτοσικλέτα που κινούταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί σφοδρά με το ΙΧ.
