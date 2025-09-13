Προσοχή: Με αυτά τα handsfree χάνεις δίπλωμα και πληρώσεις βαρύ πρόστιμο
Η συζήτηση γύρω από τη χρήση handsfree στην οδήγηση έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στους οδηγούς. Πολλοί δεν γνωρίζουν ποια συστήματα θεωρούνται νόμιμα και ποια απαγορεύονται, με αποτέλεσμα να φοβούνται ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα χωρίς να καταλαβαίνουν το γιατί. Ιδού η απάντηση…

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει σαφή ρύθμιση για το ποια handsfree επιτρέπονται και ποια απαγορεύονται κατά την οδήγηση, με στόχο την αποφυγή της απόσπασης προσοχής του οδηγού και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Πάμε να τα δούμς αναλυτικά και περιεκτικά:

Τι επιτρέπεται
Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί ασύρματα ακουστικά (bluetooth handsfree) για ομιλία, εφόσον δεν απαιτείται χειροκίνητη χρήση της συσκευής. Δηλαδή, όταν η φωνητική επικοινωνία γίνεται χωρίς καλώδια με χειρισμούς στο χέρι.

Επιτρέπεται η ανοιχτή ακρόαση (handsfree ακρόαση), δηλαδή αν το τηλέφωνο/συσκευή είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση και δεν απαιτείται να το κρατάει ο οδηγός για να μιλήσει ή να ακούσει.

Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής ως πλοήγηση (GPS), μόνο εφόσον η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση (καθώς αφαιρείται η ανάγκη κρατήματος της συσκευής ή χειρισμών με τα χέρια).


