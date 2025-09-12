Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Αττική - Κατασχέθηκε κάνναβη και κοκαΐνη
Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής.
Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Πιο αναλυτικά, απογευματινές ώρες της 11-9-2025, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής να κατέχουν από κοινού, εντός Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ταξί), δύο συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 82 γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.
Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες τους στην ίδια περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
1.864 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,
141 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),
15,9 γραμμάρια κοκαΐνη,
Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί),
δίκυκλη μοτοσικλέτα,
10.630 ευρώ,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και
πλήθος νάιλον συσκευασιών
Σημειώνεται ότι και οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.
