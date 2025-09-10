Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική
Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική
Θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση
Χωρίς ταξί θα μείνει και σήμερα η Αττική καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει κηρύξει 48ωρη απεργία, η οποία ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι οδηγοί αντιδρούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δίνει τη δυνατότητα μετακινήσεων με βαν.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.
«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι οδηγοί αντιδρούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δίνει τη δυνατότητα μετακινήσεων με βαν.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.
«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.
Ειδήσεις σήμερα:
Βολοντίμιρ Βίκτοροβιτς Τιμοστσούκ: Οι ΗΠΑ ζητούν την κεφαλή του πιο καταζητούμενου χάκερ επί πίνακι - Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ
Νέο iPhone: H Apple παρουσίασε το «17», με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017
Βολοντίμιρ Βίκτοροβιτς Τιμοστσούκ: Οι ΗΠΑ ζητούν την κεφαλή του πιο καταζητούμενου χάκερ επί πίνακι - Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων
Με 10 βόμβες το αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα: Έξι οι νεκροί, αλλά επέζησε η ηγεσία της Χαμάς - Σε «άβολη θέση» ήρθε ο Τραμπ
Νέο iPhone: H Apple παρουσίασε το «17», με τις περισσότερες καινοτομίες από το 2017
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα