Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική
Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική

Θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση

Χωρίς ταξί θα μείνει και σήμερα η Αττική καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει κηρύξει 48ωρη απεργία, η οποία ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι οδηγοί αντιδρούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δίνει τη δυνατότητα μετακινήσεων με βαν.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

«Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει το ΣΑΤΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

