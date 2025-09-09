Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – Μαγειρεύουμε με αυγά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – Μαγειρεύουμε με αυγά
Άκης Πετρετζίκης: Την Κυριακή, στο Πρώτο Θέμα, στο νέο τεύχος Μαγειρεύουμε με αυγά!
Σε αυτό το τεύχος τα σπάμε!
Ετοιμαστείτε για μια γευστική περιπέτεια που θα κάνει το πρωινό, το brunch και κάθε πιάτο σας ακαταμάχητο. Ξεκινάμε ένα ταξίδι μέσα στον μαγικό κόσμο του αυγού!
Από τα βασικά και αγαπημένα πιάτα μέχρι τις ομελέτες από κάθε γωνιά του κόσμου και από λαχταριστά brunch μέχρι πρωτότυπες και πεντανόστιμες ιδέες: τηγανητό, βραστό, ποσέ, φριτάτα, ομελέτα, deviled ή scrambled – το αυγό πρωταγωνιστεί σε όλες του τις εκδοχές!
Και δεν σταματάμε εκεί…
Μαζί σας ένας έξυπνος οδηγός γεμάτος tips και 20 απίστευτα egg-facts, που θα κάνουν την καθημερινή σας κουζίνα πιο θρεπτική, πιο δημιουργική και σίγουρα πιο διασκεδαστική.
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:
Ανακάλυψη: Τι μπορώ να φτιάξω με βραστά αυγά;
Παραπάνω βραστά αυγά; Μην τα πετάς! Μεταμόρφωσέ τα σε νόστιμα brunch, γρήγορα σνακ ή εντυπωσιακές συνταγές. Ήρθε η ώρα να τα απολαύσεις με νέους, νόστιμους τρόπους! Ανακαλύψαμε πεντανόστιμες συνταγές για βραστά αυγά, που θα γίνουν οι πρωταγωνιστές του καθημερινού τραπεζιού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
WORKSHOP 1.0
Ο πιο χρήσιμος οδηγός για το αυγό
Τα αυγά δεν είναι απλώς αυγά… είναι μικρά θαύματα! Κάθε τσόφλι κρύβει εκπλήξεις: κρόκοι που σε μαγεύουν και ασπράδια που αφρατεύουν σαν σύννεφο. Σε αυτόν τον οδηγό θα ανακαλύψεις όλα τα μυστικά τους: από τη θρεπτική τους αξία, μέχρι πώς να τα αγοράζεις, να τα φυλάς σωστά και να τα μαγειρεύεις τέλεια.
Μαθαίνουμε τα πάντα όλα, από την αγορά και συντήρηση αυγών και την αξία των αυγών στη διατροφή μας μέχρι το βραστό αυγό, το timeline προς το τέλειο και έναν σύντομο οδηγό μαγειρικής για αυγά με μυστικά & τεχνικές.
Και οι συνταγές...
Βασικά κι αγαπημένα
Οι τεχνικές και όλα τα μυστικά για να φτιάξετε τις κλασικές συνταγές που όλοι αγαπάμε στην καθημερινότητά μας!
Αυγά βραστά όπως τα θες, Το πετυχημένο αυγό ποσέ, Το τέλειο τηγανητό αυγό, Η ομελέτα του master στην κουζίνα, Τα πιο αφράτα scrambled eggs
Ομελέτες από όλον τον κόσμο
Δείτε πώς μπορείτε να φύγετε από τη λογική της απλής ομελέτας και να δημιουργήσετε πιάτα με γεύσεις και αρώματα από όλον τον κόσμο. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Γαλλία στο πιάτο μας!
Ελληνική ομελέτα, Ιταλική ομελέτα (Φριτάτα), Γαλλική ομελέτα, Ισπανική ομελέτα, Ιαπωνική ομελέτα
Οι πρωταγωνιστές του brunch
Δεν υπάρχει περίπτωση να καλέσετε φίλους για brunch και να μην προετοιμάσετε τουλάχιστον μία συνταγή με αυγά. Το ξέρουμε όλοι ότι το αυγό έχει περίοπτη θέση σε κάθε τέτοιο κάλεσμα. Έχουμε σούπερ ιδέες που παίζουν με τα όλα τους και σε οποιαδήποτε άλλη αφορμή για τραπέζι!
Τραγανά scotch eggs, Τέλεια αρωματική shakshuka, Αυγόφετες, Φοβερά eggs benedict και Breakfast burgers-έκπληξη.
Στον φούρνο με αυγά
Το μαγικό υλικό μπαίνει στον φούρνο και απογειώνει γευστικά τον ουρανίσκο μας. Από ένα σφουγγάτο με υλικό-έκπληξη και μια κις λορέν για τους πιο απαιτητικούς, μέχρι μια τρομερή αυγόπιτα και ένα σουφλέ με τορτίγιες, ένα είναι το σίγουρο, θα μπείτε στην κουζίνα και θα τα φτιάξετε όλα!
Κις Λορέν, Αυγόπιτα, Σφουγγάτο με κολοκυθάκια, Σουφλέ με τορτίγιες, Muffins με τορτίγιες και αυγό
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
