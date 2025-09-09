Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ: Άκης Πετρετζίκης – Μαγειρεύουμε με αυγά

Σε αυτό το τεύχος τα σπάμε!Ετοιμαστείτε για μια γευστική περιπέτεια που θα κάνει το πρωινό, το brunch και κάθε πιάτο σας ακαταμάχητο. Ξεκινάμε ένα ταξίδι μέσα στον μαγικό κόσμο του αυγού!Από ταμέχρι τιςκαι από λαχταριστάμέχρι πρωτότυπες και πεντανόστιμες ιδέες: τηγανητό, βραστό, ποσέ, φριτάτα, ομελέτα, deviled ή scrambled – το αυγό πρωταγωνιστεί σε όλες του τις εκδοχές!Και δεν σταματάμε εκεί…Μαζί σας έναςκαι, που θα κάνουν την καθημερινή σας κουζίνα πιο θρεπτική, πιο δημιουργική και σίγουρα πιο διασκεδαστική.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:Ήρθε η ώρα να τα απολαύσεις με νέους, νόστιμους τρόπους! Ανακαλύψαμεπου θα γίνουν οι πρωταγωνιστές του καθημερινού τραπεζιού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.WORKSHOP 1.0Κάθε τσόφλι κρύβει εκπλήξεις: κρόκοι που σε μαγεύουν και ασπράδια που αφρατεύουν σαν σύννεφο. Σε αυτόν τον οδηγό θα ανακαλύψειςαπό τη θρεπτική τους αξία, μέχριΜαθαίνουμε τα πάντα όλα, από την αγορά και συντήρηση αυγών και την αξία των αυγών στη διατροφή μας μέχρι το βραστό αυγό, το timeline προς το τέλειο και έναν σύντομο οδηγό μαγειρικής για αυγά με μυστικά & τεχνικές.Και οι συνταγές...Οι τεχνικές και όλα τα μυστικά για να φτιάξετε τις κλασικές συνταγές που όλοι αγαπάμε στην καθημερινότητά μας!Αυγά βραστά όπως τα θες, Το πετυχημένο αυγό ποσέ, Το τέλειο τηγανητό αυγό, Η ομελέτα του master στην κουζίνα, Τα πιο αφράτα scrambled eggsΔείτε πώς μπορείτε να φύγετε από τη λογική της απλής ομελέτας και να δημιουργήσετε πιάτα με γεύσεις και αρώματα από όλον τον κόσμο. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Γαλλία στο πιάτο μας!Ελληνική ομελέτα, Ιταλική ομελέτα (Φριτάτα), Γαλλική ομελέτα, Ισπανική ομελέτα, Ιαπωνική ομελέταΔεν υπάρχει περίπτωση να καλέσετε φίλους για brunch και να μην προετοιμάσετε τουλάχιστον μία συνταγή με αυγά. Το ξέρουμε όλοι ότι το αυγό έχει περίοπτη θέση σε κάθε τέτοιο κάλεσμα. Έχουμε σούπερ ιδέες που παίζουν με τα όλα τους και σε οποιαδήποτε άλλη αφορμή για τραπέζι!Τραγανά scotch eggs, Τέλεια αρωματική shakshuka, Αυγόφετες, Φοβερά eggs benedict και Breakfast burgers-έκπληξη.Το μαγικό υλικό μπαίνει στον φούρνο και απογειώνει γευστικά τον ουρανίσκο μας. Από ένα σφουγγάτο με υλικό-έκπληξη και μια κις λορέν για τους πιο απαιτητικούς, μέχρι μια τρομερή αυγόπιτα και ένα σουφλέ με τορτίγιες, ένα είναι το σίγουρο, θα μπείτε στην κουζίνα και θα τα φτιάξετε όλα!Κις Λορέν, Αυγόπιτα, Σφουγγάτο με κολοκυθάκια, Σουφλέ με τορτίγιες, Muffins με τορτίγιες και αυγόΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!Μην το χάσετε!