Προς γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου - Στο δρόμο και οι συνταξιούχοι
Προ των πυλών η πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας - Ποιοι την εισηγούνται, πότε αναμένεται να γίνει - Το «όχι» στο 13ωρο και η «μάχη» για συλλογικές συμβάσεις
Σύνθημα για γενική απεργία την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, έδωσε η ΓΣΕΕ, αντιδρώντας στο νέο εργατικό νομοσχέδιο και την εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Διοίκησης την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας.
Με βάση αυτή την εξέλιξη, αναμένεται η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων και της ΑΔΕΔΥ, ενώ το ΠΑΜΕ έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεση του να προχωρήσει σε πανεργατική απεργία.
Η ΓΣΕΕ, ζητά την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εργασίας που επιβάλει μεταξύ άλλων 13ωρο εργασίας και στον ίδιο εργοδότη και παράλληλα διεκδικεί:
α) Συλλογικές συμβάσεις για όλους
β) Μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα.
Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την αναδρομική καταβολή της απώλειας των αυξήσεων της περασμένης τριετίας, σε συνδυασμό με την επαναφορά του ΕΚΑΣ και των Δωρων, ζητά και το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.
Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, κατηγορούν τον πρωθυπουργό για “εμπαιγμό και απαξίωση” απέναντι σε μια κοινωνική ομάδα η οποία απώλεσε το 50% του εισοδήματος της από την έναρξη εφαρμογής των μνημονίων.
