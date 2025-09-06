Πρύτανης ΕΚΠΑ: Στα Πανεπιστήμια γεννιέται το αύριο της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο Γεράσιμος Σιάσος υπογράμμισε τον ρόλο των πανεπιστημίων στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τον συνεχάρη για την ίδρυση του πρώτου Παραρτήματος εκτός Ελλάδας