Πρύτανης ΕΚΠΑ: Στα Πανεπιστήμια γεννιέται το αύριο της κοινωνίας και της οικονομίας
Ο Γεράσιμος Σιάσος υπογράμμισε τον ρόλο των πανεπιστημίων στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τον συνεχάρη για την ίδρυση του πρώτου Παραρτήματος εκτός Ελλάδας
Για τον ρόλο των Πανεπιστημίων ως καταλύτης της Οικονομίας και της Ανάπτυξης μίλησε στον Economist ο Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί του στο πάνελ ήταν η Υπουργός Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη η οποία συνεχάρη τον Πρύτανη για την ίδρυση του πρώτου Παραρτήματος ελληνικού Πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας. Όπως ανέφερε η κα Ζαχαράκη, η ίδρυση του Παραρτήματος του ΕΚΠΑ είναι μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο κ. Σιάσος τόνισε το σπουδαίο ρόλο των Πανεπιστημίων στην ανάπτυξη, την οικονομία και συνολικά στην κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τα πανεπιστήμια είναι οι μηχανές της γνώσης. Είναι οι θερμοκοιτίδες της καινοτομίας. Είναι φάροι προόδου και φορείς αλλαγής που καθορίζουν το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Στα Πανεπιστήμια γεννιέται το αύριο.» Παράλληλα, συνέχισε ο Πρύτανης τα πανεπιστήμια διαμορφώνουν τις κοινωνικές αξίες, καθώς και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας καθώς δεν εκπαιδεύουν απλώς αποφοίτους για την αγορά εργασίας. Δημιουργούν πολίτες που διαμορφώνουν το μέλλον.
Σχετικά με το σημαντικό ρόλο της έρευνας και καινοτομίας ανέφερε: «Νέες ιδέες και ερευνητικές ανακαλύψεις πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία. Η γνώση πρέπει να φτάνει στον πολίτη. Αυτός είναι ο ρόλος του σύγχρονου πανεπιστημίου, να οδηγεί την πρόοδο.»
Στη συνέχεια έγινε αναφορά στις προκλήσεις και ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, τις γεωοικονομικές αναταράξεις, την κλιματική αλλαγή και οι άλλες πολυκρίσεις που δημιουργούν νέα δεδομένα. Ο Πρύτανης στη συνέχεια ανέφερε το παράδειγμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην ανάπτυξη του Ελληνικού κράτους. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή πριν δυο αιώνες, αποτέλεσε τον βασικότερο πυλώνα επανίδρυσης όλου του Ελληνικού κράτους αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών διατυπώθηκαν για πρώτη φορά τα πεδία των επιστημών, έγιναν οι πρώτες ερευνητικές εργασίες και ήταν ο κύριος καταλύτης για την ανάπτυξη ενός ολόκληρου έθνους.
Τόνισε ότι καμία δύναμη δεν αρκεί από μόνη της. Ούτε το κράτος, ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε οι επιχειρήσεις. Η σύμπλευση πανεπιστημίων, πολιτείας και βιομηχανίας – η επονομαζόμενη τριπλή έλικα – αποτελεί στρατηγικό προαπαιτούμενο ώστε η Ελλάδα να καινοτομεί και να προσελκύει επενδύσεις.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στις δομές έρευνας και καινοτομίας του ΕΚΠΑ, όπως το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», το οποίο λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα, την πολιτεία και την αγορά καθώς βοηθά ερευνητικές ομάδες και φοιτητές να φτάνουν από το εργαστήριο στο πρωτότυπο και από εκεί στην πιλοτική εφαρμογή και στην αγορά.
Ανέφερε επίσης τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που απελευθέρωσαν τις δυνατότητες των πανεπιστημίων για ίδρυση τεχνοβλαστών – δηλαδή νεοφυών εταιρειών που προκύπτουν από ερευνητικά ευρήματα, όπως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που σε ελάχιστο χρόνο δημιούργησε 8 τεχνοβλαστούς και 20 πατέντες με περίπου άλλες 70 αιτήσεις για πατέντες. Αναφέρθηκε στη λειτουργία στο ΕΚΠΑ του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTO - Technology Transfer Office) δηλαδή μια επαγγελματική μονάδα που αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου και των ερευνητών του, όλον τον κύκλο από την ιδέα μέχρι την αξιοποίησή της.
Τέλος ο Πρύτανης τόνισε τη σπουδαιότητα της στρατηγικής διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων η οποία υλοποιείται με αποφασιστικά βήματα. Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες με κορυφαία αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, κοινά πτυχία και συμμαχίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και τέλος το μεγαλύτερο βήμα διεθνοποίησης, η ίδρυση Παραρτήματος στην Κύπρο ενισχύουν τη διεθνή απήχηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και ανοίγουν τον δρόμο για κοινές ερευνητικές δράσεις και νέες επενδύσεις γνώσης στην Ελλάδα.
