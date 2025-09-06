Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Θήβα το πρωί του Σαββάτου.
Ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας.
