Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Σεισμός τώρα Θήβα

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Θήβα το πρωί του Σαββάτου.

Ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωδικός "αυξήσεις για όλους" με μόνιμες φοροελαφρύνσεις- Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη και η στρατηγική ανάκτησης πρωτοβουλίας

Αμοιβή πάνω από 550.000 ευρώ για τον εντοπισμό του 56χρονου συνωμοσιολόγου που σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Πέθανε ο Τζον Λακαντού, ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης