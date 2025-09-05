Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός, Κηφισίας και λεωφόρος Αθηνών την Παρασκευή - Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Κλείσιμο

Στο κόκκινο ήταν ησε πολλούς κεντρικούς δρόμους της, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Κηφισό, Αττική Οδό και Λεωφόρο Αθηνών, ως και αργά το απόγευμα της Παρασκευής.Αναλυτικότερα, προβλήματα παρατηρήθηκαν στην κίνηση της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως και τον Πειραιά, με κατά τόπους σημεία να παρουσιάζουν πολύ έντονο μποτιλιάρισμα.Παράλληλα, προβλήματα υπήρχαν και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου η κίνηση εκτεινόταν από το ύψος της Κατεχάκη ως το Χαλάνδρι.Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση αντιμετώπισαν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, όπου το πρόβλημα εντοπιζόταν από την Παλλήνη ως τη Μεταμόρφωση.Τέλος, το «αδιαχώρητο» επικρατούσε στους δρόμους του. Κεντρικές αρτηρίες, όπως η βασιλίσσης Σοφίας, η οδός Σταδίου, αλλά και η λεωφόρος Συγγρού, ήταν στο κόκκινο μέχρι αργά το απόγευμα.