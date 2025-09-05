Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Στο κόκκινο Κηφισός, Αττική Οδός, Κηφισίας και λεωφόρος Αθηνών την Παρασκευή - Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας
Προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετώπισαν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας
Στο κόκκινο ήταν η κίνηση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Κηφισό, Αττική Οδό και Λεωφόρο Αθηνών, ως και αργά το απόγευμα της Παρασκευής.
Αναλυτικότερα, προβλήματα παρατηρήθηκαν στην κίνηση της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως και τον Πειραιά, με κατά τόπους σημεία να παρουσιάζουν πολύ έντονο μποτιλιάρισμα.
Η κίνηση στις 19:00:
Παράλληλα, προβλήματα υπήρχαν και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου η κίνηση εκτεινόταν από το ύψος της Κατεχάκη ως το Χαλάνδρι.
Η κίνηση στις 19:00:
Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση αντιμετώπισαν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, όπου το πρόβλημα εντοπιζόταν από την Παλλήνη ως τη Μεταμόρφωση.
Η κίνηση στις 19:00:
Τέλος, το «αδιαχώρητο» επικρατούσε στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Κεντρικές αρτηρίες, όπως η βασιλίσσης Σοφίας, η οδός Σταδίου, αλλά και η λεωφόρος Συγγρού, ήταν στο κόκκινο μέχρι αργά το απόγευμα.
Δείτε live την κίνηση
