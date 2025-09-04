Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Τραγωδία στον Εύοσμο: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Τραγωδία στον Εύοσμο: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών.
Τραγωδία το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι.
Σύμφωνα με το thestival.gr το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχλαδιώτου
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 80 ετών.
Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
