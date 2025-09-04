ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σχολεία Αγιασμός Νέα σχολική χρονιά Σχολική χρονιά 2025 - 2026

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου - Το πρόγραμμα αγιασμού, οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

Η σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό - Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, τι ώρα θα γίνουν οι τελετές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια και ποιες είναι οι επίσημες αργίες και διακοπές

Σε λίγες ημέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.

Ειδικότερα, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσέρχονται για την τελετή του Αγιασμού, ενώ παράλληλα θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα ενημερωθούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Να σημειωθεί ότι, οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις σχολικές μονάδες νωρίτερα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας το επόμενο δεκαήμερο σε:

-Διοικητικές εργασίες
-Παιδαγωγικές συναντήσεις
-Επιμορφωτικές δράσεις και ενημερώσεις για νέες οδηγίες

Πότε θα γίνει ο Αγιασμός

-Νηπιαγωγεία & Δημοτικά: 08:15 – 09:00
-Γυμνάσια & Λύκεια: 09:15 – 10:30

Μετά τον αγιασμό, οι μαθητές θα εισέλθουν στις αίθουσες για να παραλάβουν το πρόγραμμα και τα σχολικά βιβλία. Η σχολική χρονιά θα περιλαμβάνει 167 ημέρες μαθημάτων, με τον Οκτώβριο να είναι ο μήνας με τις περισσότερες (21) και τον Ιούνιο με τις λιγότερες (9).


Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς αναμένεται να χτυπήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, η χρονιά επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου.

Οι αργίες του σχολικού έτους

Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς:

-11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς
-28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ», Τρίτη
-17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου, Δευτέρα
-24 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων
-23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
-25 Μαρτίου – Εθνική επέτειος, Τετάρτη
-6-20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα
-1η Μαΐου – Πρωτομαγιά, Παρασκευή
-1 Ιουνίου – Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα
-15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου
-30 Ιουνίου – Λήξη μαθημάτων για Γυμνάσια

