Σητεία: 83χρονος Γάλλος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα την πρώτη μέρα των διακοπών του
Υπήρχε έντονος κυματισμός στην παραλία όπου βρισκόταν για να κάνει το μπάνιο του
Σε τραγωδία μετατράπηκαν οι διακοπές ενός ζευγαριού Γάλλων ανδρών στην περιοχή του Κουρεμένου στη Σητεία. Ο ένας από τους δύο, την πρώτη κιόλας μέρα της άφιξής τους, χθες Τετάρτη (3/9), χάθηκε στη θάλασσα κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ υπήρχε έντονος κυματισμός.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετείχαν σκάφος του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος αλλά και drone της Frontex, ενώ και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. τον αναζητούσαν από ξηράς.
Παρά τις προσπάθειες εντοπισμού και την κινητοποίηση που σήμανε άμεσα, η σορός του 83χρονου άνδρα βρέθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα.
Στο άκουσμα της τραγικής είδησης κατέρρευσε ο σύζυγός του, έχοντας υποστεί ισχυρό σοκ.
