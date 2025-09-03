Καταδικάστηκε ο 57χρονος που έκλεψε φορτηγάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Άρπαξε το όχημα, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τον καταδίωξε με δίκυκλο
Συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος έκλεψε φορτηγάκι και τον καταδίωξε ο ιδιοκτήτης του μέσα στο κέντρο της πόλης. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και κλοπή, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του προς 10 ευρώ ημερησίως.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, όταν ο 57χρονος άρπαξε το όχημα, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, 37 ετών, ο οποίος τον καταδίωξε με δίκυκλο. Προκειμένου να διαφύγει, ο κατηγορούμενος παραβίαζε ερυθρούς σηματοδότες και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, μέχρι που ο 37χρονος κατάφερε να τον προλάβει και να σταθεί μπροστά του με τη μηχανή, με αποτέλεσμα να ανακόψει την πορεία του.
Σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη στο δικαστήριο, είχε ήδη ειδοποιήσει την αστυνομία που χρειάστηκε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα για να φτάσει στο σημείο και να εντοπίσει τον δράστη.
«Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Οδηγούσε επικίνδυνα, περνούσε με κόκκινο τους σηματοδότες. Όταν τελείωσε όλο αυτό, αναρωτήθηκα πώς δεν χτύπησε κανένας άνθρωπος. Ευτυχώς η αστυνομία ήρθε αμέσως και τελείωσε πολύ σύντομα όλη η ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
