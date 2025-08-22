bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Θεσσαλονίκη: Έκλεψε φορτηγό αλλά τον καταδίωξε ο ιδιοκτήτης και συνελήφθη
Ο δράστης παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο και άλλους οδηγούς
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν 57χρονος αφαίρεσε φορτηγό όχημα και τον καταδίωξε ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Ο 38χρονος ιδιοκτήτης, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο άνδρας αφαίρεσε το φορτηγό του, επιβιβάστηκε σε δίκυκλο και άρχισε να τον καταδιώκει στο κέντρο της πόλης. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 57χρονος παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προχώρησε σε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο και άλλους οδηγούς.
Παρά την επικίνδυνη καταδίωξη, ο παθών κατάφερε να ακινητοποιήσει τον άνδρα, ειδοποιώντας αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
