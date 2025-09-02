H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2025 - 2026: Έρχονται νέα voucher με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2025 - 2026: Έρχονται νέα voucher με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
Εντός των επόμενων ημερών νέα πρόσκληση για όλους όσους δεν αναγράφονται στη λίστα της α' φάσης για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2025-2026
Προ των πυλών είναι νέα voucher με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2025-2026, μετά τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες. Την είδηση έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
«Μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιευτεί δεύτερη πρόσκληση για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Παραμένουμε δυναμικοί στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και αξιοποιούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δημογραφικό θέμα της μείωσης των γεννήσεων αλλά και, σε κάποιες περιπτώσεις, η αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων αφήνουν θέσεις που επαναδιαθέτουμε στους δυνητικούς δικαιούχους διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια», υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Τι πρέπει να προσέξουν τώρα οι δικαιούχοι με τα voucher; Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), για την εγγραφή του παιδιού τους ή του ατόμου με αναπηρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής τους.
Για τις κατηγορίες των Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) οι ενεργοποιήσεις των vouchers δύνανται να πραγματοποιούνται για τον α’ κύκλο του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ κύκλου έως και την 2η εργάσιμη ημέρα του μηνός Μάϊου 2026 και για τον β’ κύκλο του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ κύκλου έως και την 2η εργάσιμη του μηνός Μαΐου 2027.
Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται το χορηγηθέν δικαίωμα ενεργοποίησης αξίας τοποθέτησης στις δομές αυτές.
«Μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιευτεί δεύτερη πρόσκληση για τα vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Παραμένουμε δυναμικοί στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και αξιοποιούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δημογραφικό θέμα της μείωσης των γεννήσεων αλλά και, σε κάποιες περιπτώσεις, η αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων αφήνουν θέσεις που επαναδιαθέτουμε στους δυνητικούς δικαιούχους διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια», υπογράμμισε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Τι πρέπει να προσέξουν τώρα οι δικαιούχοι με τα voucher; Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), για την εγγραφή του παιδιού τους ή του ατόμου με αναπηρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αντίστοιχη σε υπηρεσίες Δομή της επιλογής τους.
Για τις κατηγορίες των Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ και Δ (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ) οι ενεργοποιήσεις των vouchers δύνανται να πραγματοποιούνται για τον α’ κύκλο του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ κύκλου έως και την 2η εργάσιμη ημέρα του μηνός Μάϊου 2026 και για τον β’ κύκλο του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ κύκλου έως και την 2η εργάσιμη του μηνός Μαΐου 2027.
Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται το χορηγηθέν δικαίωμα ενεργοποίησης αξίας τοποθέτησης στις δομές αυτές.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα