Σύγκρουση Κεφαλογιάννη- Δούκα: «Σβήσε τα γκράφιτι» - «Ταυτίζεσαι με τον Ισραηλινό πρέσβη»
Σύγκρουση Κεφαλογιάννη- Δούκα: «Σβήσε τα γκράφιτι» - «Ταυτίζεσαι με τον Ισραηλινό πρέσβη»
Η υπουργός Τουρισμού εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας, λόγω των εκτεταμένων υβριστικών και απειλητικών γκράφιτι κατά του Ισραήλ
Αντιπαράθεση μεταξύ της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα προκαλούν τα δεκάδες υβριστικά και απειλητικά γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών στους δρόμους της Αθήνας.
Η υπουργός Τουρισμού απέστειλε επιστολή προς τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με την οποία του ζητάει να καθαρίσει τους δρόμους της πρωτεύουσας από τα υβριστικά γκράφιτι κατά των Ισραηλινών.
Η κ. Κεφαλογιάννη εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας, λόγω των εκτεταμένων υβριστικών και απειλητικών γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών πολιτών.
Τονίζει δε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο «να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες» εκ μέρους του κ. Δούκα προκειμένου να προστατευτεί η εικόνα της πόλης και να διασφαλιστεί ότι η Αθήνα παραμένει μια ασφαλής και φιλόξενη πρωτεύουσα.
Η υπουργός Τουρισμού επισημαίνει προς τον δήμαρχο Αθηναίων ότι η εικόνα της πρωτεύουσας θα πρέπει να αντανακλάται στις αξίες της φιλοξενίας και του σεβασμού που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα και τους Έλληνες, χωρίς να αφήνει χώρο σε φαινόμενα ρατσισμού, αντισημιτισμού και μισαλλοδοξίας.
Υπογραμμίζει, επίσης, ότι ο καθένας και η καθεμία, από τη θέση που του αναλογεί, πρέπει να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών της πόλης.
Η απάντηση Δούκα
Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Τουρισμού «θυμήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση τα γκράφιτι και το Ισραήλ ότι ταυτίζεται με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ και παρέθεσε φωτογραφίες με συνεργεία του δήμου Αθηναίων να σβήνουν τα συνθήματα και τα γκράφιτι.
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
«Άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας.
Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ.
Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που "γυρίζει".
ΥΓ. Στις εικόνες μπορείτε να δείτε την επιστολή του Υπουργείου Τουρισμού και τις φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη συστηματική δουλειά που κάνει η Διεύθυνση Καθαριότητας για τον καθαρισμό των τοίχων και των μνημείων της Αθήνας».
Δείτε την επιστολή Κεφαλογιάννη
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα
