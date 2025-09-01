Σύγκρουση Κεφαλογιάννη- Δούκα: «Σβήσε τα γκράφιτι» - «Ταυτίζεσαι με τον Ισραηλινό πρέσβη»

Η υπουργός Τουρισμού εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με την αρνητική εικόνα που μπορεί να διαμορφωθεί στο εξωτερικό για την πρωτεύουσα της χώρας, λόγω των εκτεταμένων υβριστικών και απειλητικών γκράφιτι κατά του Ισραήλ