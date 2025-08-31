Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια όπου σκοτώθηκε 21χρονος μοτοσικλετιστής
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια όπου σκοτώθηκε 21χρονος μοτοσικλετιστής

Σε κρίσιμη κατάσταση ο 23χρονος συνεπιβάτης, ελαφρύτερα τραυματισμένος ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου

Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Αυγούστου 2025 στην Εύβοια, με θύμα έναν 21χρονο αναβάτη μηχανής. Το δυστύχημα έγινε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή των Ψαχνών, κοντά στο εργοστάσιο Παλίρροια, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά ακόμη δύο άτομα: ο 23χρονος συνεπιβάτης του θύματος και ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος
Ο 23χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς. Ο ηλικιωμένος οδηγός του αυτοκινήτου έχει ελαφρύτερα τραύματα και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μέλη της ομάδας διάσωσης Εύβοιας με επικεφαλής τον Σταύρο Τζιγιάννη, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και μερίμνησαν για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η τοπική κοινωνία της περιοχής είναι συγκλονισμένη από το τραγικό συμβάν, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

πηγή: eviaonline

