Από τη Βοστώνη στο Αργυρόκαστρο: Νέοι ερευνητές παρουσίασαν τις επιδράσεις της AI στη γλώσσα

Κοινό στο αμφιθέατρο

Από την επίσκεψη στη Δερβιτσάνη



Ο όμιλος των αποφοίτων



«Εξαιρετικό ακαδημαϊκό φαινόμενο»

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

Το παρόν έδωσαν η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής κ. Άννα Μπατιστάτου, o Γενικός Πρόξενος στο Αργυρόκαστρο κ. Σωκράτης Σουρβίνος, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου Καθηγήτρια κ. Merita Isaraj, η Κοσμήτορας της Σχολής Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας, Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας κ. Valbona Duri, η Κοσμήτορας και επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, η πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού κ. Κωνστάντω Ξέρα – Μπαρούτα, η καθηγήτρια κ. Ευανθία Μπαρούτα, πολλοί καθηγητές από τα δύο Πανεπιστήμια, νέοι ερευνητές και άλλοι. Συγκινητική ήταν η συμμετοχή της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross στη Βοστώνη κ. Χρυσούλας Κουρκουντή, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια το πρόγραμμα του Διεθνούς Θερινού Πανεπίστημίου διεξάγεται στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Maliotis Cultural Center.Ο διαδικτυακός Όμιλος Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός & ΜΜΕ» δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2019, στο πλαίσιο των εργασιών του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που ίδρυσε και διευθύνει η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας και Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη. Από την πρώτη στιγμή ο Όμιλος στοχεύει στο να αποτελέσει τον φορέα εκείνο, που θα δώσει τη δυνατότητα εμπλοκής νέων ανθρώπων στο σχεδιασμό και στην οργάνωση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών δράσεων προώθησης και καλλιέργειας της γνώσης, των γραμμάτων και των τεχνών. Οι απόφοιτοι ξεκίνησαν να εργάζονται για τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση δικών τους ιδεών και δράσεων, με πρώτη αυτήν του «Μικρού Θερινού». Το καλοκαίρι του 2020 πραγματοποιήθηκε το 1ο Μικρό Θερινό με τίτλο «Ηθική και ιδεολογία στο χώρο των ΜΜΕ» διαδικτυακά, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά έλαβε χώρα η δεύτερη διοργάνωση με τίτλο «Φόβος, ευθύνη και ενοχή». Τον Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιήθηκε και πάλι μέσω διαδικτύου το 3ο «Μικρό Θερινό» που έφερε τον τίτλο «Η γλώσσα ως πολιτική πράξη», ενώ τον Μάιο του 2023 διεξήχθη το 4ο, με τίτλο «Γλώσσα και αμηχανία». Πέρυσι το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κάλυμνο και φέτος ήλθε η σειρά του Αργυρόκαστρου.Μιλώντας στο protothema.gr η επιστημονικώς υπεύθυνη του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη αναφέρθηκε στον διαδικτυακό όμιλο των αποφοίτων, τονίζοντας τα εξής: «Τα παιδιά αυτά συγκροτούν ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό φαινόμενο, εντυπωσιάζουν με την ενεργό συμμετοχή, σχεδιάζουν με ευρηματικότητα και επιλέγουν καινοτόμα και επίκαιρα κοινωνικά θέματα και τα συνδέουν με την ελληνική γλώσσα. Για κάθε δράση εκδίδονται πρακτικά, συχνά μάλιστα και εκτός Ελλάδος, όπως συνέβη με τις εκδόσεις που έχουν γίνει στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας». Και κατέληξε: «Εάν δεν καταφέρουμε εμείς οι δάσκαλοι να εμπλέξουμε τους νέους στα όμορφα και ουσιαστικά, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ ομορφότερα και ουσιαστικότερα. Είμαστε περήφανοι για τον όμιλο των αποφοίτων, ο οποίος αποτελείται από νέους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, από τους οποίους όσοι καθόμαστε στην έδρα έχουμε να μάθουμε πολλά».