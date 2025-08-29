Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Από τη Βοστώνη στο Αργυρόκαστρο: Νέοι ερευνητές παρουσίασαν τις επιδράσεις της AI στη γλώσσα
Το «Μικρό Θερινό Σχολείο» στο Αργυρόκαστρο είναι μία δράση, που γεννήθηκε από τους απόφοιτους του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, που λαμβάνει χώρα ετησίως στη Βοστώνη
«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα κορυφαίο εργαλείο, το οποίο ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καθηλώνει και να αδυνατίζει τα αντανακλαστικά, την κριτική σκέψη και τη δημιουργική παραγωγή λόγου των ομιλητών. Δεν πρόκειται για αποδοχή ή απόρριψη αλλά για στοχαστική εμπλοκή του υλικού που παρέχεται με αστραπιαίες ταχύτητες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης».
Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων υπογραμμίστηκαν, στο πλαίσιο των εργασιών του 6ου «Μικρού Θερινού» που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Αργυρόκαστρο και παρουσιάζει το protothema.gr.
Το πρόγραμμα έφερε τον ειδικότερο τίτλο «ΓλῶσσAI και Τεχνητή Νοημοσύνη» και διαπραγματεύτηκε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην χρήση του ΑΙ, ψηφιακού γραμματισμού, θέματα χρήσης και αξιοποίησης των γλωσσικών συστημάτων, ενώ έθεσε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τις εφαρμογές και τη δυναμική των ψηφιακών και «έξυπνων» τεχνολογιών, καθώς και τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με τις τέχνες και τη δημοσιογραφία. Προσφέρθηκε δωρεάν και απευθύνθηκε σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, συμμετείχε ένα ποσοστό επαγγελματιών, που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.
Αφορμή για τη διοργάνωση ήταν οι εορτασμοί της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Επιστημών Αγωγής ενώ είχε την υποστήριξη του εθνικού φορέα διεθνοποίησης των Ελληνικών δημοσίων Πανεπιστημίων, Study in Greece.
Κατά την επίσκεψη στη Δερβιτσάνη, η καθηγήτρια Κωνστάντω Ξέρα - Μπαρούτα μίλησε στους συμμετέχοντες για την ιστορία των ελληνικών χωριών της Αλβανίας, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Έλληνες. Ακολούθησε ξενάγηση στο χωριό των 2500 κατοίκων, που όμως στην πραγματικότητα είναι πολύ λιγότεροι, λόγω του γεγονότος ότι οι νέοι φεύγουν προς αναζήτηση νέων ευκαιριών. Όπως τόνισε η κ. Ξέρα – Μπαρούτα, τα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας έχουν «βγάλει» λαμπρούς επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αλλά και τεχνίτες (πετράδες και ζωγράφους, ειδικά αγιογράφους). Στους κορυφαίους επιχειρηματίες της Αλβανίας συγκαταλέγονται παιδιά της Δερβιτσάνης, που μάλιστα απασχολούν στις επιχειρήσεις τον ντόπιο πληθυσμό.
Τα σπίτια του χωριού της Δερβιτσάνης εντυπωσιάζουν με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, χωρίς μπαλκόνια, με μικρά συμμετρικά παράθυρα και πολύ ψηλή μάντρα (οβορός). Το σχολείο του χωριού είναι ανακαινισμένο και σε αυτό φοιτούν 120 παιδιά. Η εκπαιδευτικός κ. Αλεξάνδρα Ηλία Νίκου μίλησε για το εκπαιδευτικό σύστημα και ξενάγησε στο σχολείο τους συμμετέχοντες του «Μικρού Θερινού». Ακολούθησε παραδοσιακή βραδιά κατά τη διάρκεια της οποία νέες του χωριού χόρεψαν και τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια της περιοχής, τα οποία αναφέρονται στην ξενιτιά και τον πόνο που αυτή σκορπίζει.
Το πρόγραμμα διοργάνωσε ο Διαδικτυακός Όμιλος Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, Πολιτισμός και Μ.Μ.Ε» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Eqrem Cabej και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Η δράση τελούσε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» και του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μ.Μ.Ε. και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσειςΤο «Μικρό Θερινό» περιλάμβανε και σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως έκθεση των γνωστών σκιτσογράφων κ.κ. Στάθη Σταυρόπουλου και Ηλία Μακρή, επίσκεψη στη Δερβιτσάνη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα, δεξίωση με χορευτικά συγκροτήματα και πολυφωνικά σχήματα από διαφορετικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου « Δέρβη», και επίσκεψη στο Κάστρο του Αργυροκάστρου και στο Μουσείο του Πολέμου του 1940.
Η συγκινητική επίσκεψη στη Δερβιτσάνη
Το πρόγραμμα διοργάνωσε ο Διαδικτυακός Όμιλος Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, Πολιτισμός και Μ.Μ.Ε» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Eqrem Cabej και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Η δράση τελούσε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» και του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μ.Μ.Ε. και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σχετικά με το πρόγραμμα
Το παρόν έδωσαν η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής κ. Άννα Μπατιστάτου, o Γενικός Πρόξενος στο Αργυρόκαστρο κ. Σωκράτης Σουρβίνος, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου Καθηγήτρια κ. Merita Isaraj, η Κοσμήτορας της Σχολής Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας, Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας κ. Valbona Duri, η Κοσμήτορας και επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη, η πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Πολιτισμού κ. Κωνστάντω Ξέρα – Μπαρούτα, η καθηγήτρια κ. Ευανθία Μπαρούτα, πολλοί καθηγητές από τα δύο Πανεπιστήμια, νέοι ερευνητές και άλλοι. Συγκινητική ήταν η συμμετοχή της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross στη Βοστώνη κ. Χρυσούλας Κουρκουντή, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια το πρόγραμμα του Διεθνούς Θερινού Πανεπίστημίου διεξάγεται στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Maliotis Cultural Center.
Ο διαδικτυακός Όμιλος Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός & ΜΜΕ» δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2019, στο πλαίσιο των εργασιών του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» που ίδρυσε και διευθύνει η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας και Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη. Από την πρώτη στιγμή ο Όμιλος στοχεύει στο να αποτελέσει τον φορέα εκείνο, που θα δώσει τη δυνατότητα εμπλοκής νέων ανθρώπων στο σχεδιασμό και στην οργάνωση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών δράσεων προώθησης και καλλιέργειας της γνώσης, των γραμμάτων και των τεχνών. Οι απόφοιτοι ξεκίνησαν να εργάζονται για τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση δικών τους ιδεών και δράσεων, με πρώτη αυτήν του «Μικρού Θερινού». Το καλοκαίρι του 2020 πραγματοποιήθηκε το 1ο Μικρό Θερινό με τίτλο «Ηθική και ιδεολογία στο χώρο των ΜΜΕ» διαδικτυακά, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά έλαβε χώρα η δεύτερη διοργάνωση με τίτλο «Φόβος, ευθύνη και ενοχή». Τον Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιήθηκε και πάλι μέσω διαδικτύου το 3ο «Μικρό Θερινό» που έφερε τον τίτλο «Η γλώσσα ως πολιτική πράξη», ενώ τον Μάιο του 2023 διεξήχθη το 4ο, με τίτλο «Γλώσσα και αμηχανία». Πέρυσι το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κάλυμνο και φέτος ήλθε η σειρά του Αργυρόκαστρου.
Ο όμιλος των αποφοίτων
Μιλώντας στο protothema.gr η επιστημονικώς υπεύθυνη του θεσμού του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη - Μαλλίδη αναφέρθηκε στον διαδικτυακό όμιλο των αποφοίτων, τονίζοντας τα εξής: «Τα παιδιά αυτά συγκροτούν ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό φαινόμενο, εντυπωσιάζουν με την ενεργό συμμετοχή, σχεδιάζουν με ευρηματικότητα και επιλέγουν καινοτόμα και επίκαιρα κοινωνικά θέματα και τα συνδέουν με την ελληνική γλώσσα. Για κάθε δράση εκδίδονται πρακτικά, συχνά μάλιστα και εκτός Ελλάδος, όπως συνέβη με τις εκδόσεις που έχουν γίνει στο Ρίο Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας». Και κατέληξε: «Εάν δεν καταφέρουμε εμείς οι δάσκαλοι να εμπλέξουμε τους νέους στα όμορφα και ουσιαστικά, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ ομορφότερα και ουσιαστικότερα. Είμαστε περήφανοι για τον όμιλο των αποφοίτων, ο οποίος αποτελείται από νέους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, από τους οποίους όσοι καθόμαστε στην έδρα έχουμε να μάθουμε πολλά».
«Εξαιρετικό ακαδημαϊκό φαινόμενο»
