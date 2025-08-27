Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός: Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της και τους χιλιάδες πιστούς

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με την υπουργό Παιδείαςκαι τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτωνείχε σήμερα ο, μια ημέρα μετά τα επεισόδια που έγιναν στη Μονή με τους «πραξικοπηματίες» μοναχούς που τελικά απομακρύνθηκαν από την Μονή της Αγίας Αικατερίνης.Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης για όλες τις εξελίξεις και σε δήλωσή του έσπευσε να ευχαριστήσει τόσο την ελληνική κυβέρνηση για την στήριξή της όσο και τους χιλιάδες πιστούς από την Ελλάδα και οκο τον κόσμο για το ενδιαφέρον που επέδειξαν.Αναλυτικά στη δήλωσή του ανέφερε:«Η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε σήμερα 27/8/2025 μαζί μου και την ενημέρωσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας καθώς και για την υγεία εμού και των μοναχών που φυλάττουμε, υπό την σκέπη και την αγάπη της Αιγύπτου, την Ιερά Μονή Σινά. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Έλληνες αλλά και πιστούς απο όλο τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα. Ειδικά σε σας τους αδελφούς μας απ όλο τον κόσμο θέλω να πω ότι η ομόθυμη συμπαράσταση σας είναι το ακλόνητο στήριγμα μας».