Εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά της Λέρου
Εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά της Λέρου

Σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο για την παροχή συνδρομής

Συναγερμός στις λιμενικές Αρχές της Λέρου, όταν ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ολλανδίας παρουσίασε εισροή υδάτων στην είσοδο του όρμου Λακκίου, με δύο επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ένα αλιευτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής.



