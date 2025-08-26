Αχαΐα: Εντοπίστηκε όπλο σε βυθό κοντά στην παραλία της Πούντας
Το όπλο βρέθηκε σε κατάσταση οξείδωσης σε μικρό βάθος - Κατασχέθηκε και αποστέλλεται για εργαστηριακή εξέταση

Ένα όπλο σε προχωρημένη οξείδωση εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι (25/8) από ιδιώτη στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της παραλίας Πούντας και Πλατάνου στην Αχαΐα, προκαλώντας την κινητοποίηση του Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο βρέθηκε σε βραχώδη βυθό, σε απόσταση περίπου 6-7 μέτρων από την ακτή σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου. Ο ιδιώτης που το εντόπισε ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό.

Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το όπλο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στο τμήμα εργαστηρίων πυροβόλων όπλων της Ελληνικής Αστυνομίας, για περαιτέρω έρευνα.

