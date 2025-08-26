Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Αχαΐα: Εντοπίστηκε όπλο σε βυθό κοντά στην παραλία της Πούντας
Αχαΐα: Εντοπίστηκε όπλο σε βυθό κοντά στην παραλία της Πούντας
Το όπλο βρέθηκε σε κατάσταση οξείδωσης σε μικρό βάθος - Κατασχέθηκε και αποστέλλεται για εργαστηριακή εξέταση
Ένα όπλο σε προχωρημένη οξείδωση εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι (25/8) από ιδιώτη στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της παραλίας Πούντας και Πλατάνου στην Αχαΐα, προκαλώντας την κινητοποίηση του Λιμενικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο βρέθηκε σε βραχώδη βυθό, σε απόσταση περίπου 6-7 μέτρων από την ακτή σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου. Ο ιδιώτης που το εντόπισε ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό.
Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το όπλο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στο τμήμα εργαστηρίων πυροβόλων όπλων της Ελληνικής Αστυνομίας, για περαιτέρω έρευνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο βρέθηκε σε βραχώδη βυθό, σε απόσταση περίπου 6-7 μέτρων από την ακτή σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου. Ο ιδιώτης που το εντόπισε ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό.
Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το όπλο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στο τμήμα εργαστηρίων πυροβόλων όπλων της Ελληνικής Αστυνομίας, για περαιτέρω έρευνα.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα