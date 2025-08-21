Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής, υπήρξε μεθόδευση από την οικογένειά του, λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή



«Ο Γιώργος είναι απόλυτα υγιής»

Δρομοκαΐτειο

Κλείσιμο

Έξι ημέρες μετά την ακούσια εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο , ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε και τυπικά εξιτήριο κατόπιν απόφασης της θεραπευτικής ομάδας που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του. Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, υποστήριξε ότι το αίτημα για έκλεισμό έγινε από την οικογένεια εξαιτίας δικαστικής διένεξης.«Οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του. Μία δικαστική διένεξη που θα είχε εξέλιξη στις αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μηνύσεων από μέρος του για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του οικονομικής φύσεως. Μάλιστα αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα. Κατά συνέπεια θεωρώ -και με δεδομένο ότι όλα έγιναν παραμονή Δεκαπενταύγουστου που ξέρουμε ότι είναι αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο- μεθοδεύτηκε η κατάσταση προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί ενδεχομένως από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του», είπε ο κ. Μερκουλίδης στον ΑΝΤ1. τραγουδιστής δεν έχει επικοινωνήσει με τους γονείς και τις αδερφές του, σύμφωνα με τον δικηγόρο. «Δεν έχει καμία επαφή και καμία επικοινωνία. Γιατί η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτος. Δηλαδή ο Γιώργος εγκλείστηκε γιατί θα μπορούσε να καταστεί εν δυνάμει επικίνδυνος. Αυτό και μόνο καταδεικνύει και αποδεικνύει την κατασκευή και τη μεθόδευση από μέρους της οικογένειάς του. Ο Γιώργος όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους αλλά είναι απόλυτα υγιής και “με τη βούλα” των γιατρών», ανέφερε.Σε ερώτηση για το αν ο τραγουδιστής έχει μιλήσει με ονόματα για το ποιοι «μεθόδευσαν» τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο, ο δικηγόρος απάντησε: «βεβαίως, η οικογένειά του. Η οικογένειά του».Ο Γιώργος Μαζωνάκης, «το επίσημο έγγραφο του εξιτηρίου το πήρε σήμερα. Τη Δευτέρα οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Παρ’ όλα αυτά, συμφώνησε και ο ίδιος ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως σκιά για την ψυχική του υγεία, να κάνει κάποιες εξετάσεις. Και αυτές οι εξετάσεις που έγιναν τη Δευτέρα και βγήκαν σήμερα και “με τη βούλα” ο Γιώργος είναι απόλυτα υγιής, δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρίζει ψυχιατρικής φροντίδας».«Δεν χρίζει ούτε ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επανεξέτασης, ούτε θα πάει στο, ούτε θα έχει καμία επαφή πλέον με αυτά τα ιδρύματα. Κρίθηκε και με τη βούλα πλέον ότι ο Γιώργος είναι υγιής, δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα και αυτή η περιπέτεια έκλεισε», συμπλήρωσε.Ο Γιώργος Μαζωνάκης «αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος, ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος».«Η πρώτη εργάσιμη μέρα που μπορούσαν να κρίνουν οι γιατροί ήταν η Δευτέρα. Τη Δευτέρα που τον εξέτασαν οι γιατροί, η κλινική του εικόνα έδειξε ότι ο Γιώργος δεν χρίζει καν νοσηλείας και για αυτό τον άφησαν ελεύθερο», επανέλαβε.



Το βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο



Μετά το εξιτήριο, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε τον χώρο όπου έμεινε τις προηγούμενες ημέρες: το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».



Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media, το οποίο τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε «συνεχίζεται...».

