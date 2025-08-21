Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής, υπήρξε μεθόδευση από την οικογένειά του, λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή
Ο τραγουδιστής δεν έχει επικοινωνήσει με τους γονείς και τις αδερφές του, σύμφωνα με τον δικηγόρο του - Ο Γιώργος Μαζωνάκης «αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος, ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος»
«Οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του. Μία δικαστική διένεξη που θα είχε εξέλιξη στις αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μηνύσεων από μέρος του για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του οικονομικής φύσεως. Μάλιστα αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα. Κατά συνέπεια θεωρώ -και με δεδομένο ότι όλα έγιναν παραμονή Δεκαπενταύγουστου που ξέρουμε ότι είναι αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο- μεθοδεύτηκε η κατάσταση προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί ενδεχομένως από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του», είπε ο κ. Μερκουλίδης στον ΑΝΤ1.
Ο τραγουδιστής δεν έχει επικοινωνήσει με τους γονείς και τις αδερφές του, σύμφωνα με τον δικηγόρο. «Δεν έχει καμία επαφή και καμία επικοινωνία. Γιατί η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτος. Δηλαδή ο Γιώργος εγκλείστηκε γιατί θα μπορούσε να καταστεί εν δυνάμει επικίνδυνος. Αυτό και μόνο καταδεικνύει και αποδεικνύει την κατασκευή και τη μεθόδευση από μέρους της οικογένειάς του. Ο Γιώργος όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους αλλά είναι απόλυτα υγιής και “με τη βούλα” των γιατρών», ανέφερε.
Σε ερώτηση για το αν ο τραγουδιστής έχει μιλήσει με ονόματα για το ποιοι «μεθόδευσαν» τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο, ο δικηγόρος απάντησε: «βεβαίως, η οικογένειά του. Η οικογένειά του».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, «το επίσημο έγγραφο του εξιτηρίου το πήρε σήμερα. Τη Δευτέρα οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Παρ’ όλα αυτά, συμφώνησε και ο ίδιος ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως σκιά για την ψυχική του υγεία, να κάνει κάποιες εξετάσεις. Και αυτές οι εξετάσεις που έγιναν τη Δευτέρα και βγήκαν σήμερα και “με τη βούλα” ο Γιώργος είναι απόλυτα υγιής, δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρίζει ψυχιατρικής φροντίδας».
«Ο Γιώργος είναι απόλυτα υγιής»
«Δεν χρίζει ούτε ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επανεξέτασης, ούτε θα πάει στο Δρομοκαΐτειο, ούτε θα έχει καμία επαφή πλέον με αυτά τα ιδρύματα. Κρίθηκε και με τη βούλα πλέον ότι ο Γιώργος είναι υγιής, δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα και αυτή η περιπέτεια έκλεισε», συμπλήρωσε.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης «αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος, ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος».
«Η πρώτη εργάσιμη μέρα που μπορούσαν να κρίνουν οι γιατροί ήταν η Δευτέρα. Τη Δευτέρα που τον εξέτασαν οι γιατροί, η κλινική του εικόνα έδειξε ότι ο Γιώργος δεν χρίζει καν νοσηλείας και για αυτό τον άφησαν ελεύθερο», επανέλαβε.
Το βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο
Μετά το εξιτήριο, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε τον χώρο όπου έμεινε τις προηγούμενες ημέρες: το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».
Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media, το οποίο τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε «συνεχίζεται...».
Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ύστερα από εισαγγελική εντολή και με αίτημα του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του έλαβε δύο θεραπευτικές άδειες, γεγονός που έδειχνε τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασής του.
Οι γιατροί έκριναν ότι πλέον δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, χορηγώντας του εξιτήριο αφού είχε ήδη βγει με θεραπευτική άδεια από την περασμένη Δευτέρα 18 Αυγούστου. Βγαίνοντας από την κλινική, ο ερμηνευτής εμφανίστηκε χαμογελαστός και σε καλή διάθεση. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους δήλωσε πως «όλα είναι μια χαρά» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Σε αυτό, παρουσιάζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή που ερμηνεύει το τραγούδι του «Τρελός».
Πάνω στο βίντεο, ο ίδιος σχολίασε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», προσθέτοντας ακόμη: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».
