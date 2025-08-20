Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016
Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016

Οι καμένες εκτάσεις αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα

Περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία εννέα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Ταχείας Χαρτογράφησης (EMS) του Copernicus και ανέλυσε η μονάδα METEO του Ε.Α.Α, από το 2016 μέχρι και φέτος (έως και 20/08) περίπου το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Οι καμένες εκτάσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από 180.000 στρέμματα (εκ των οποίων περισσότερα από 100.000 στρ. καταγράφηκαν φέτος), περιλαμβάνουν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και αγροτικές περιοχές, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην τοπική οικονομία.

