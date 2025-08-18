Σεισμός τώρα νότια της Καρδίτσας
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Σεισμός τώρα Καρδίτσα

Σεισμός τώρα νότια της Καρδίτσας

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 18 χιλιόμετρα

Σεισμός τώρα νότια της Καρδίτσας
Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας νότια της Καρδίτσας

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Ρεντίνας Καρδίτσας και το εστιακό του βάθος ήταν 18 χιλιόμετρα.

