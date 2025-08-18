Δικογραφία σε βάρος άνδρα για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Καταγγελία Ασέλγεια

Η καταγγελία έγινε στην Ασφάλεια Πατρών

Μια σοβαρή καταγγελία, ερευνούν τις τελευταίες ώρες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι 50χρονος άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του και ενώ οι γονείς της του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με το tempo24.news.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

