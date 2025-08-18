Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Δικογραφία σε βάρος άνδρα για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του στην Πάτρα
Δικογραφία σε βάρος άνδρα για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του στην Πάτρα
Η καταγγελία έγινε στην Ασφάλεια Πατρών
Μια σοβαρή καταγγελία, ερευνούν τις τελευταίες ώρες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.
Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι 50χρονος άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του και ενώ οι γονείς της του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με το tempo24.news.
Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του
H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι 50χρονος άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του και ενώ οι γονείς της του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με το tempo24.news.
Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: Θα συνεργαστούμε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, θέλουμε ειρήνη διαρκείας - Δείτε live τις κοινές δηλώσεις με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Κυνικός ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: Με είχε διαβάλει σε όλους, τρελαινόμουν και πήγα σήμερα να τη σκοτώσω, είπε μετά τη σύλληψή του
H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα