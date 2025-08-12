Σε πύρινο κλοιό ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα - Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκένωση 5 περιοχών
Σε πύρινο κλοιό ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα - Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκένωση 5 περιοχών
Η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Γυμνότοπο γιγαντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού - Καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού
Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τα χωριά του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα, καθώς βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και είναι αλλεπάλληλα τα μηνύματα που ηχούν από το 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς, είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα, λόγω της φωτιάς.
Στις 8 το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό όργανο Ηπείρου στην Φιλιππιάδα και αμέσως μετά, ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μία δύσκολη κατάσταση με πολλά προβλήματα, καθώς δεν συνέδραμαν στην επιχείρηση πυρόσβεσης επαρκή εναέρια μέσα γιατί καίγεται όλη η Ελλάδα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί στο Αμμότοπο και την Δαφνωτή, τέθηκαν υπό έλεγχο, όμως εκείνη που ξέσπασε στον Γυμνότοπο πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών - και γιγαντώθηκε στα χωριά του δήμου Ζηρού. Αυτή την ώρα καίγεται το δάσος γύρω από την λίμνη Ζηρού
Πριν λίγο ήχησε μήνυμα από το 112 στην Φιλιππιάδα, έδρα του δήμου Ζηρού, και το Θεσπρωτικό όπου καλούνται οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε το Κέντρο Υγείας του Θεσπρωτικού.
Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους κατοίκους να ζουν ώρες αγωνίας για τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.
Ο δήμος Ζηρού ανακοίνωσε πως όσοι κάτοικοι απομακρύνονται από Μελιανά, Παπαδάτες, Ζερβό, Γαλατά, Ριζοβούνι, μπορούν να φιλοξενηθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο Θεσπρωτικού.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης το 112 ήχησε άλλες δύο φορές. Το πρώτο καλούσε τους κατοίκους της Παλαιάς Φιλιππιάδας να απομακρυνθούν προς τη Νέα Φιλιππιάδα.
Το δεύτερο μήνυμα καλούσε σε εκκένωση των περιοχών Γοργόλυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο να απομακρυνθούν προς 5 Πηγάδια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιά_Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Νέα_Φιλιππιάδα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Το δεύτερο μήνυμα καλούσε σε εκκένωση των περιοχών Γοργόλυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο να απομακρυνθούν προς 5 Πηγάδια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γοργόμυλος #Γυμνότοπος και #Τσαγκαρόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #5_Πηγάδια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV…
Εικόνα: Forecast Weather Greece/ Facebook
