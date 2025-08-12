Γεωργιάδης για τις φωτιές: Εκκενώθηκαν τα κέντρα υγείας Κάτω Αχαΐας και Θεσπρωτικού - Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο κέντρο υγείας Αιτωλικού
Γεωργιάδης για τις φωτιές: Εκκενώθηκαν τα κέντρα υγείας Κάτω Αχαΐας και Θεσπρωτικού - Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο κέντρο υγείας Αιτωλικού
Σε επιφυλακή βρίσκεται και το νοσοκομείο της Χίου, όπου ήδη 2 άτομα έχουν μεταβεί με αναπνευστικά προβλήματα - Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Εκκενώνονται τα κέντρα υγείας Θεσπρωτικού και Κάτω Αχαΐας, έπειτα από τις καταστροφικές φωτιές που καίνε στην Πρέβεζα και την Αχαΐα από το μεσημέρι της Τρίτης.
«Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής», έγραψε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του ανέφερε πως ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Αιτωλικού.
Την ίδια στιγμή, σε επιφυλακή βρίσκεται το νοσοκομείο της Χίου, όπου ήδη 2 άτομα έχουν μεταβεί με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση.
«Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα κ 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30' προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού κ των πυροσβεστών», έγραψε στην ίδια ανάρτηση ο υπουργός.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Θα τους συνδράμουμε με φιάλες οξυγόνου
Και σεντόνια και κουβέρτες
