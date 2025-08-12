Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
«Βρέθηκα λάθος ώρα, σε λάθος μέρος» λέει νεαρός που συνελήφθη με μαχαίρι σε αγώνα ποδοσφαίρου στον Βόλο
«Βρέθηκα λάθος ώρα, σε λάθος μέρος» λέει νεαρός που συνελήφθη με μαχαίρι σε αγώνα ποδοσφαίρου στον Βόλο
Ο κατηγορούμενος θα δικαστεί την Πέμπτη για το αδίκημα της οπλοκατοχής
Στη σύλληψη ενός νεαρού για οπλοκατοχή προχώρησε η αστυνομία το απόγευμα της Κυριακής (10/8) στο Βόλο, όταν επιχείρησε να διαλύσει ομάδες κουκουλοφόρων, που ενεπλάκησαν σε συμπλοκές, στα πλαίσια του φιλανθρωπικού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο της πόλης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το taxydromos.gr, στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε ένα μαχαίρι και οδηγήθηκε χθες, Δευτέρα, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου με τη διαδικασία του αυτοφώρου προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της οπλοκατοχής.
Στο φιλανθρωπικό τουρνουά, που ξεκίνησε την Κυριακή και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, συμμετέχουν τέσσερις ομάδες, Βόλος ΝΠΣ, ΑΕΛ, Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός. Σκοπός είναι η ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, όμως δεν έλειψαν τα επεισόδια μεταξύ οπαδών των ομάδων.
Το απόγευμα της Κυριακής περίπου 40 κουκουλοφόροι αντάλλαξαν υβριστικά συνθήματα, πέταξαν αντικείμενα και ενεπλάκησαν σε μικροσυμπλοκές προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας για την αποτροπή περαιτέρω εντάσεων.
Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν μεταξύ οπαδών των ομάδων. «Ήμουν στην εργασία μου. Σχόλασα, πήγα για έναν καφέ και επέστρεφα στο σπίτι μου. Βρέθηκα στη μέση και με συνέλαβαν. Δεν ασχολούμαι με ομάδες. Δεν έχω καμία σχέση. Βρέθηκα στο σημείο, θεώρησαν ότι είμαι ένας από αυτούς και με συνέλαβαν», υποστήριξε.
Για το μαχαίρι που βρέθηκε στην κατοχή του, είπε ότι του χρησιμεύει στην εργασία του και ότι απλώς το… ξέχασε στην τσέπη του.
Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε τριήμερη προθεσμία και θα δικαστεί την Πέμπτη (14/8) για το αδίκημα της οπλοκατοχής. Μέχρι τότε αποφάσισε να άρει την κράτηση και αφέθηκε ελεύθερος.
