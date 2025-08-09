Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III πριν τον απόπλου από τον Πειραιά - Ταλαιπωρία για τους 340 επιβάτες
Το ταχύπλοο δεν πραγματοποίησε το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες – Οι 340 επιβάτες θα μεταφερθούν με μέριμνα της εταιρείας
Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-καταμαράν Flying Cat III λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το δρομολόγιο.
Το σκάφος επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τον Πόρο, την Ύδρα, την Ερμιόνη και τις Σπέτσες, μεταφέροντας 340 επιβάτες. Ωστόσο, λίγο πριν την αναχώρηση, διαπιστώθηκε μηχανική βλάβη, με συνέπεια να παραμείνει δεμένο στο λιμάνι.
Σύμφωνα με την εταιρεία, όλοι οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με εναλλακτικά μέσα που θα καλύψει η ίδια, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετακίνησή τους.
Οι τεχνικοί του πλοίου προχωρούν σε έλεγχο της βλάβης για την αποκατάστασή της, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.
