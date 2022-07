Μια νέα υπηρεσία κομμένη και ραμμένη στον …χρόνο σου!

Κλείσιμο

Στην εποχή που η καθημερινότητα τρέχει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες και δεν έχεις ούτε λεπτό για χάσιμο, αναζητάς επιλογές πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις επιθυμίες σου. Από το πως δουλεύεις, γυμνάζεσαι και διασκεδάζεις μέχρι τον τρόπο που ψωνίζεις, η ευελιξία είναι προτεραιότητα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αγορές σου, τώρα που το e-commerce είναι στο επίκεντρο, η ακρίβεια χρόνου, η ασφάλεια και η αξιοπιστία είναι τα βασικά ζητούμενα.Σήμερα κάθε στιγμή μετράει. Στο γραφείο, στο σπίτι, στις ώρες που είσαι on the go, δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής γι’ αυτό θέλεις να αξιοποιείς τον χρόνο σου με τον καλύτερο τρόπο χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που ταιριάζουν απόλυτα στο πρόγραμμά σου.Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίαςπρωτοπορεί για άλλη μια φορά προσφέροντάς σου ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι, δηλαδή να ξέρεις ακριβώς που βρίσκεται αυτό που… περιμένεις. Πως; Μέσα από τη, σου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθείς την πορεία της παράδοσης της παραγγελίας σου κυριολεκτικά λεπτό προς λεπτό.Η καινοτομία μάλιστα κρύβεται στο γεγονός ότι είσαι ενήμερος για τα πάντα και σε πραγματικό χρόνο, από την εκτιμώμενη ώρα που θα παραλάβεις το πολυπόθητο πακέτο μέχρι και την αλλαγή τελευταίας στιγμής που θα προκύψει λόγω αστάθμητων παραγόντων.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…Η νέα υπηρεσία με live tracking της Πλαίσιο προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες σου κάνοντάς σε να νιώθεις μοναδικός. Η εμπειρία της κάθε αγοράς, από τη στιγμή της παραγγελίας έως τη στιγμή της παράδοσης, ακολουθεί τους χρόνους σου. Με δύο λόγια, είναι τόσο βολικό που σου λύνει τα χέρια χωρίς να κάνει άνω κάτω όλο σου το πρόγραμμα.Και το καλύτερο; Σε γλυτώνει από τις ατελείωτες ώρες αναμονής στο σπίτι ή στο γραφείο και από το να ψάχνεις τα χαρτάκια με τις ειδοποιήσεις αποστολής έξω από την πόρτα σου. Επίσης, δεν χρειάζεται πλέον να τρέχεις για παραλαβή παραγγελιών στα διάφορα υποκαταστήματα των εταιρειών κούριερ, δηλαδή να ταλαιπωρείσαι χάνοντας ουσιαστικά όλα τα πλεονεκτήματα της παράδοσης στον χώρο σου.Πρακτικά, λίγα δευτερόλεπτα μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σου, λαμβάνεις email επιβεβαίωσης με όλες τις λεπτομέρειες και τα ανάλογα στοιχεία ενώ το βράδυ πριν την ημέρα της παράδοσης ένα sms σε ενημερώνει για το προβλεπόμενο δίωρο παράδοσης της επόμενης ημέρας.Έτσι, κανονίζεις το πρόγραμμά σου χωρίς να έχεις το άγχος της παραλαβής. Άλλωστε το πρωί, όταν το δέμα σου ξεκινήσει την πορεία του, ενημερώνεσαι ξανά με μήνυμα στο κινητό σου για την εκτιμώμενη ώρα που θα το πάρεις στα χέρια σου και αρχίζει να λειτουργεί και το link που έχει live map. Από εκείνη τη στιγμή και μετά μπορείς να παρακολουθήσεις online την ακριβή πορεία του δρομολογίου μέσω της ανάλογης εφαρμογής, γνωρίζοντας ακόμα και το όνομα του συνεργάτη που σου το μεταφέρει.Το εντυπωσιακό είναι ότι ξέρεις κάθε λεπτό που βρίσκεται η παραγγελία σου αλλά γίνεται και αυτόματος επαναπροσδιορισμός της διαδρομής με ταυτόχρονη επανεκτίμηση της ώρας παράδοσης ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες (πάντα μπορεί να προκύψει μια μικρή απόκλιση περί τα 20 λεπτά). Σε κάθε περίπτωση, μισή ώρα πριν την παράδοση, λαμβάνεις sms υπενθύμισης ότι η παραγγελία σου πλησιάζει.Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη καιτο μυστικό της απόλυτα αυτής οργανωμένης διαδικασίας δεν είναι άλλο από την εξειδικευμένη ομάδα της Πλαίσιο. Οι 200 συνεργάτες της εταιρείας στα τμήματα customer support, φόρτωσης και διανομής (περίπου 100 φορτηγά) συνεργάζονται άψογα ώστε η κάθε παραγγελία να φτάσει στην ώρα της, χωρίς να χάσεις τη δική σου.