Ανοιχτά καταστήματα από σήμερα - Λιανεμπόριο: Εκπτώσεις έως και 70% -Τηρούν τα μέτρα οι καταναλωτές

Οι

βέβαια που θα επανεκκινήσουν από σήμερα, και κυρίως αυτοί της ένδυσης και της υπόδησης, έχουν να αντιμετωπίσουν αφενός το μεγάλο πρόβλημα με το

που τους έχει απομείνει και αφετέρου την ανανέωση των προϊόντων τους λόγω εποχικότητας.

Γι’ αυτό και η ΕΣΕΕ ζητεί από την κυβέρνηση να υπάρξει επιπρόσθετη στήριξη προς το λιανεμπόριο, και κυρίως προς την ένδυση και την υπόδηση, προτάσσοντας το παράδειγμα της δράσης για την επιδότηση της εστίασης που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη. «Η πίεση στον εμπορικό κόσμο, λόγω του στοκ των εμπορευμάτων, είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή των επιχειρήσεων εστίασης», σημειώνει ο κ. Καρανίκας.

Κούρεμα οφειλών προκειμένου να αποφευχθούν μαζικά λουκέτα ζητεί από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

: «

».

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πλέον μία πληθώρα επιλογών για τους πολίτες προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.



Οι περιπτώσεις αυτές είναι:







Για επίσκεψη σε ιατρό ή φαρμακείο στέλνοντας τον κωδικό 1 με SMS στο 13033.

σε ιατρό ή φαρμακείο στέλνοντας τον κωδικό 1 με SMS στο 13033. Για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο στέλνοντας τον κωδικό 4 με SMS στο 13033.

σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο στέλνοντας τον κωδικό 4 με SMS στο 13033. Για άσκηση με ποδήλατο ή με τα πόδια από Δευτέρα έως Παρασκευή έως τις 21:00 στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033.

με ποδήλατο ή με τα πόδια από Δευτέρα έως Παρασκευή έως τις 21:00 στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033. Για άσκηση/περίπατο οπουδήποτε εντός νομού, ασχέτως τρόπου μετακίνησης, μόνο τα Σαββατοκύριακα στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033. (Προϋπόθεση να βρίσκονται μαζί έως 3 άτομα ή μία οικογένεια).

οπουδήποτε εντός νομού, ασχέτως τρόπου μετακίνησης, μόνο τα Σαββατοκύριακα στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033. (Προϋπόθεση να βρίσκονται μαζί έως 3 άτομα ή μία οικογένεια). Για επίσκεψη σε κομμωτήριο ή κέντρο αισθητικής οπουδήποτε εντός νομού για περιποίηση άκρων, στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033.

σε κομμωτήριο ή κέντρο αισθητικής οπουδήποτε εντός νομού για περιποίηση άκρων, στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033. Για επίσκεψη σε κατάστημα λιανικής στέλνοντας με SMS με το ονοματεπώνυμο στο 13032.





Τα μικρά και μεσαίαείναι αυτά που ανέβασαν πρώτα ρολά με τη μέθοδο των ραντεβού, είτε για παραλαβή από το κατάστημα είτε για επιτόπια έρευνα αγοράς.Όλα τα μαγαζιά άνοιξαν μεκαι οι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα καταστήματα με ρούχα και παππούτσια ενώ αρκετοί προτίμησαν να κάνουν βόλτες, κοιτώντας βιτρίνες και τσεκάροντας τιμές και προϊόντα.Ο κόσμος δείχνει να πειθαρχεί στα μέτρα και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών για αποφυγή συνωστισμού. Αισιοδοξοι δηλώνουν στοοι καταστηματάρχες οι οποίοι από νωρίς το πρωί υποδέχονται τους πελάτες στα μαγαζιά τους. «Είμαστε αισιόδοξοι, ο κόσμος διψάει να βγει να κάνει τις αγορές του και εμείς χαιρόμαστε πολύ που θα συνεχίσουμε και πάλι να δουλεύουμε και να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, το τηλεφωνικό μας κέντρο χτυπά, έχουμε δεχτεί και e-mail με παραγγελίες, η διαδικασία είναι εύκολη, έχουμε στείλει μήνυμα στον πελάτη και γνωρίζουμε την ώρα που θα μας επισκεφθεί αλλά είναι και οι πελάτες οι οποίοι έχουν θα έχουν διάρκεια τριών ωρών στο μαγαζιά μας».Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνώνμίλησε στο: «Ξεκινάμε σήμερα ύστερα από πολλούς μήνες απραξίας. Η πίεση που έχει δεχτεί το λιανεμπόριο είναι πολύ μεγάλη. Το αδιάθετο εμπόρευμα είναι αρκετό σε όλες τις επιχειρήσεις και για αυτό θεωρούμε ότι οι προσφορές που θα δούμε θα είναι ισάξιες των εκπτωτικών περιόδων. Θα δούμε οι εκπτώσεις να αγγίζουν το 70%».Οι καταναλωτές για να προβούν σε αγορές από καταστήματα λιανεμπορίου, οφείλουν να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους μόνο στοπροκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού.Τοθα έχει διάρκεια τριών ωρών και μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως. Παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό του ραντεβού τους όπως για παράδειγμαΟι πληρωμές μεγίνονται με όλους τους τρόπους, ενώ οι πληρωμές μεγίνονται μόνο με κάρτα.Κατά την παραλαβή εκτός καταστήματος () θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων στην αναμονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής θα πρέπει να είναι το ανώτερο 10 λεπτά.Από σήμερα οι καταναλωτές σε όλη τη χώρα εκτός από Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, για να προβούν σε αγορές από καταστήματα λιανεμπορίου, οφείλουν να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους μόνο στο, προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού.Το SMS θα έχεικαι μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως. Παράλληλα με τοισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, όπως για παράδειγμα SMS ή e-mail online παραγγελίας ή πληρωμής.Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες οφείλουν να υποδέχονται εντός του μαγαζιούτου καταστήματός τους με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντοςΕιδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση της παραγγελίας/ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία), ή του ραντεβού, είτε μηνύματος SMS που φέρει τα εξής στοιχεία:, καθώς και τοΚατά την παραλαβή εκτός καταστήματος (click away) θα πρέπει να τηρείταιμεταξύ των πελατών, ο μέγιστος αριθμός των ατόμων στην αναμονή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής θα πρέπει να είναι το ανώτερο 10 λεπτά.Σε ό,τι αφορά στο ωράριο, προβλέπεταιαπό τις 7 το πρωί έως τις 8:30 το βράδυ κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο και απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.Ωστόσο με εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, τελικά τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη ». Για τους μικρούς της αγοράς, πάντως, το άνοιγμα των καταστημάτων έπειτα από δυόμισι μήνες είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και με τους περιορισμούς που τίθενται.«Είναι μια ανάσα για τα περισσότερα καταστήματα που όλο αυτό το διάστημα έχουν μηδενικές εισπράξεις και παράλληλα ένα κρίσιμο βήμα. Ενα crash test που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι το λιανεμπόριο είναι ασφαλές και επομένως πρέπει να ανοίξει πλήρως έως την περίοδο του Πάσχα»,ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Γιώργος Καρανίκας. «Το εμπόριο για να επιβιώσει χρειάζεται ρευστό κι αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο με ανοιχτά καταστήματα. Γι’ αυτό να είστε σίγουροι ότι αυτή την περίοδο θα υπάρξουν δελεαστικές τιμές για τους καταναλωτές», προσθέτει.Όπως είπε ο, επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Κυριακή, οι τρεις αυτές περιοχές είχαν απασχολήσει τους επιστήμονες και το προηγούμενο διάστημα καθώς. «Τα βασικά σημεία που μας προβληματίζουν για τις συγκεκριμένες περιοχές είναι ένας συνδυασμός επιδημιολογικών προβλημάτων όπως ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των ενεργών κρουσμάτων. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το RT δεν έχει φανεί να κάμπτεται με την λήψη των μέτρων μέχρι στιγμής σε αντίθεση με πόλεις παρόμοιου μεγέθους σε συνδυασμό με την χαμηλή ελαστικότητα που υπάρχουν στα νοσοκομεία σε αυτές τις πόλεις», είπε.Το ζήτημα, ωστόσο απέκτησε και πολιτικές διαστάσεις αφού ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών,, έτυχε, ενώ παρέμβαση έκανε και ο πρωθυπουργός,, ο οποίος συνομίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μίας περιοχής, οι έμποροι της οποίας είχαν απειλήσει να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους παρά την απαγόρευση.Τελικά, σήμερα το πρωί ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων οι οποίες μένουν κλειστές με κυβερνητική εντολή που αφορούν και τις προαναφερθείσες περιοχές., Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αποζημίωση ειδικού σκοπού έως 4.000 ευρώ θα δοθεί (χωρίς κριτήριο τζιρου) στις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και δραστηριοποιούνται σε κλάδους στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τον μήνα Απρίλιο.Πάντως, «αγκάθι» αποτελεί για μεγάλες αλυσίδες κέντρα ο περιορισμός για ένα άτομο ανά 25 τ.μ. εμπορικού χώρου και ανώτατο όριο 20 επισκεπτών ανά κατάστημα. Ηδη η διοίκηση του ομίλου Fourlis αποφάσισε την Παρασκευή, να μην ανοίξουν τα μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ με click inside αλλά να αρκεστούν μόνo στο click away (σσ της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει κλειστό). «Είναι εξαιρετικά ασύμφορο να ανοίξουν. Πρόκειται για καταστήματα που γκαι με τον περιορισμό των 20 ατόμων που επιβλήθηκε αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της ημέρας!», εξηγεί στο ΘΕΜΑ ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Fourlis κ. Γιώργος Αλεβίζος. Αντιθέτως θα λειτουργήσει με click inside το πρώτο μικρό ΙΚΕΑ που λάνσαρε στη χώρα πρόσφατα ο όμιλος Fourlis, στον Πειραιά, όπως επίσης και τα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών (εκτός IKEA Πάτρα) καθώς και τα καταστήματα αθλητικών Intersport.Δεν θα κάνουν χρήση του click inside στην Αττική, ως φαίνεται, και οι αλυσίδες του μεγαλύτερου ομίλου λιανικής ένδυσης Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Mashimo Dutti, Oysho).Από την άλλη πάλι αρκετές μεγάλες αλυσίδες θα ανοίξουν προσπαθώντας να βάλουν κάποιους χρονικούς περιορισμούς στις επισκέψεις ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότερες πελάτες. Για παράδειγμα η διοίκηση του Απόστολου Βακάκη στην Jumbo που αμφιταλαντευόταν για το εάν θα άνοιγε μετα καταστήματα, αποφάσισε τελικά να το πράξει ανακοινώνοντας πως το ραντεβού ισχύει μόνο για ένα άτομο και για μόλις μισή ώρα.Ρολά θα σηκώσουν κανονικά μεταξύ άλλων τα Η&Μ (με τα ραντεβού να κλείνονται τηλεφωνικά στο κάθε κατάστημα), Public Media Markt, Κωτσόβολος, και Πλαίσιο. Σημειωτέον ότι αλυσίδες όπως η Leroy Merlin και η Praktiker έχουν ήδη ανοικτά τα περισσότερα καταστήματα τους για τους καταναλωτές -χωρίς ραντεβού- για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (θέρμανση, λαμπτήρες, πυρόσβεση, υλικά καθαρισμού, αφύγρανση, ιονισμό κοκ).Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί είναι δυσθεώρητα, η αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει σε μια κανονικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ για να καταφέρουν να αντέξουνΤην ίδια ώρα στα ράφια θα επανέλθουν από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, καθώς αναμένεται να γίνει και το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου,ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στο εξής θα μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα (βιβλία, οικιακές συσκευές, καλλυντικά κλπ) και από τα σούπερ μάρκετ. Όμως είπε, θα βγουν οι απαγορευτικές κορδέλες και θα μπορούν να πωλούν όλα τα προϊόντα όμως.Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, εξήγησε ότι δεν είναι υποχρεωτική ηγια την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου και το άνοιγμα των καταστημάτων. Σχετικά με την απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο σε όμως όμως περιοχές, δήλωσε: «Προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να επανεκκινήσουμε κλάδους που έχουν δείξει ότι δεν επιβαρύνουν, χωρίς να στέλνουμε όμως το μήνυμα ότι έχουν ανοίξει τα πάντα και μπορούμε να είμαστε όλοι έξω».Αντίστοιχα, όπως φάνηκε από το ΦΕΚ που αφορούσε στην επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, τα εμπορικά κέντρα ανοίγουν από τη Δευτέρα στις, αλλά όχι σε αυτές που είναι σεΣτις περιοχές, με επίπεδο αυξημένου κινδύνου «η λειτουργία των εμπορικών κέντρων (mall) ων εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) των εκπτωτικών χωριών και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops in a shop) πραγματοποιείται μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς / προεπιλογής των αγαθών με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή / αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away)».Υπενθυμίζεται πως από σήμερα δεν ισχύει ηγια άσκηση καθώς το μέτρο απελευθερώθηκε μόνο για τα Σαββατοκύρια.