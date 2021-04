Λιανεμπόριο: Ανοίγει με προσφορές - Τι θα κάνουν IKEA, Jumbo και τα άλλα μεγάλα καταστήματα

Ποια καταστήματα είναι ανοιχτά από σήμερα και τι ισχύει με το 13032, click away και click in shop - Απελευθερώνεται η πώληση προϊόντων από τα super markets - Αντιδράσεις σε Αχαΐα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη - Ανακοινώσεις για έκτακτο βοήθημα στις 09:00





Το πρώτο βήμα για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς γίνεται σήμερα, με τα μικρά και μεσαία καταστήματα του λιανεμπορίου να είναι αυτά που πρώτα θα ανεβάσουν τα ρολά για να υποδεχτούν πελάτες με τους περιορισμούς των μεθόδων click away και click inside. Κοινώς με τη μέθοδο των ραντεβού, είτε για παραλαβή από το κατάστημα είτε για επιτόπια έρευνα αγοράς. Μια διαδικασία όμως από την οποία φαίνεται ότιπολλά μεγάλα καταστήματα λιανικής που, αν και τους δίνει η νέα ρύθμιση τη δυνατότητα να λειτουργήσουν, δεν θα το κάνουν, αφού κρίνουν το, ειδικά από τη στιγμή που έχει τεθεί και ανώτατο όριο ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 20 πελατών (ανεξαρτήτως του εμβαδού του καταστήματος).Ωστόσο με εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, τελικά τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη , όπου η επιδημιολογική εικόνα είναι «κατακόκκινη». Για τους μικρούς της αγοράς, πάντως, το άνοιγμα των καταστημάτων έπειτα από δυόμισι μήνες είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και με τους περιορισμούς που τίθενται. «Είναι μια ανάσα για τα περισσότερα καταστήματα που όλο αυτό το διάστημα έχουν μηδενικές εισπράξεις και παράλληλα ένα κρίσιμο βήμα. Ενα crash test που έχει ως στόχο να αποδείξει ότι το λιανεμπόριο είναι ασφαλές και επομένως πρέπει να ανοίξει πλήρως έως την περίοδο του Πάσχα»,ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). «Το εμπόριο για να επιβιώσει χρειάζεται ρευστό κι αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο με ανοιχτά καταστήματα. Γι’ αυτό να είστε σίγουροι ότι αυτή την περίοδο θα υπάρξουν δελεαστικές τιμές για τους καταναλωτές», προσθέτει.Με βάση το γενικό πλαίσιο, από αύριο οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν με τι τρόπο θα κάνουν τις αγορές τους, click inside ή click away. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ραντεβού, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιείται από το κατάστημα μέσω κάποιου αποδεικτικού στο email (το χαρτί της παραγγελίας ή της αγοράς που θα σημειώνεται και η ώρα παραλαβής) ή μέσω SMS προς τον πελάτη όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης (όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ) και η ώρα του ραντεβού. Τα ραντεβού στα καταστήματα μπορούν να κλείνονται τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά. Ο καταναλωτής από την πλευρά του για να πάει στο ραντεβού θα πρέπει να αποστείλει SMS στον αριθμό 13032. Μετά την αποστολή του, θα έχει τρεις ώρες στη διάθεσή του για να διεκπεραιώσει τις αγορές του και μόνο μία φορά την ημέρα. Σημειώνεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να μετακινηθεί και εκτός του δήμου του για να πάει στα ραντεβού, ανεξαρτήτως ημέρας. Ουσιαστικά αποκλείονται από αυτή τη φάση επανεκκίνησης της αγοράς τα εμπορικά κέντρα και οι εταιρείες που λειτουργούν με το μοντέλο shop-in-shop. Παράλληλα ισχύει περιορισμός ένα άτομο ανά 25 τ.μ. εμπορικού χώρου και ανώτατο όριο 20 επισκεπτών ανά κατάστημα.Το τελευταίο, ωστόσο, αποτελεί αγκάθι για μεγάλες αλυσίδες να εφαρμόσουν το click inside κρίνοντάς το ασύμφορο. Ηδη η διοίκηση του ομίλου Fourlis αποφάσισε την Παρασκευή, να μην ανοίξουν τα μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ, αλλά να αρκεστούν μόνο στο click away. «Είναι εξαιρετικά ασύμφορο να ανοίξουν. Πρόκειται για καταστήματα που για να λειτουργήσουν χρειάζονται βάρδιες 200 ατόμων και με τον περιορισμό των 20 ατόμων που επιβλήθηκε αντιλαμβάνεστε ότι στο τέλος της ημέρας τελικά και οι πελάτες θα ήταν 200!» εξηγούσε στο «ΘΕΜΑ» ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Fourlis. Αντιθέτως, θα λειτουργήσει με click inside το πρώτο μικρό ΙΚΕΑ που λάνσαρε στη χώρα πρόσφατα ο όμιλος Fourlis στον Πειραιά, όπως επίσης και τα έξι pick up points, καθώς και η αλυσίδα αθλητικών Intersport.Σε αντίστοιχη γραμμή κινείται και η διοίκηση του κ. Απόστολου Βακάκη στην αλυσίδα, αποφασίζοντας τελικά να ανοίξουν με ραντεβού μόνο τα καταστήματα σε Ρόδο, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Σέρρες και στη Λάρισα, στην περιοχή Γιαννούλη. Ολα τα υπόλοιπα θα παραμείνουν κλειστά.Το τοπίο δεν είχε ξεκαθαρίσει αναφορικά με τις προθέσεις των ομίλων καταστημάτων Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius κ.ά.), αφού η προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν την προηγούμενη φορά τη μέθοδο click inside στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία.Από την άλλη, υπάρχουν και αλυσίδες με μεγάλα καταστήματα που είναι αποφασισμένες να ανοίξουν. Μεταξύ αυτών τα Public - Media Markt, η Κωτσόβολος και η Πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι αλυσίδες όπως η Leroy Merlin και η Praktiker έχουν ήδη ανοιχτά τα περισσότερα καταστήματά τους για τους καταναλωτές -χωρίς ραντεβού- για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (θέρμανση, λαμπτήρες, πυρόσβεση, υλικά καθαρισμού, αφύγρανση, ιονισμό κ.ο.κ.). Για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα προσθέσουν το click inside.Οι καταστηματάρχες βέβαια που θα επανεκκινήσουν από σήμερα, και κυρίως αυτοί της ένδυσης και της υπόδησης, έχουν να αντιμετωπίσουν αφενός το μεγάλο πρόβλημα με τοπου τους έχει απομείνει και αφετέρου την ανανέωση των προϊόντων τους λόγω εποχικότητας.Γι’ αυτό και η ΕΣΕΕ ζητεί από την κυβέρνηση να υπάρξει επιπρόσθετη στήριξη προς το λιανεμπόριο, και κυρίως προς την ένδυση και την υπόδηση, προτάσσοντας το παράδειγμα της δράσης για την επιδότηση της εστίασης που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη. «Η πίεση στον εμπορικό κόσμο, λόγω του στοκ των εμπορευμάτων, είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή των επιχειρήσεων εστίασης», σημειώνει ο κ. Καρανίκας.Κούρεμα οφειλών προκειμένου να αποφευχθούν μαζικά λουκέτα ζητεί από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών: «Τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί είναι δυσθεώρητα, η αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει σε μια κανονικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ για να καταφέρουν να αντέξουν».