Ισχυρόγια την επιστροφή των Ελλήνων στην κανονικότητα δημιουργούν τα δωρεάν οικιακά τεστ αυτοδιάγνωσης ().Τα, που έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση για τους πολίτες και για διάστημα οκτώ εβδομάδων, ελπίζεται ότι θα περιορίσουν τη διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα, παράλληλα με την εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος, που οικοδομεί το τείχος ανοσίας.της γειτονιάς, από τα οποία θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι πολίτεςκαι επιδεικνύοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας - εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή. Τα self test θα γίνονται στο σπίτι, και όχι στα φαρμακεία, ενώ οι πολίτες θα παραλαμβάνουν με τη συσκευασία και ειδικό έντυπο με οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος και την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου.Την.... Όπως εξήγησε την περασμένη Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,η διενέργεια των self test είναι υποχρεωτική για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες. Με δεδομένο ότι η διενέργειά τους θα είναι εφικτή από το τέλος της εβδομάδας, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η επαναλειτουργία των Λυκείων θα γίνει τη Δευτέρα 12 Απριλίου.Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, ταθα παραλαμβάνονται από τα φαρμακεία από τους γονείς με την επίδειξη των ΑΜΚΑ και της αστυνομικής ταυτότητας των παιδιών τους. Το self test θα πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμα του θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.Όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,. Αυτή η βεβαίωση θα είναι το «διαβατήριο» του μαθητή για την είσοδό του στην τάξη, καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μάλιστα, θα επιδεικνύεται από τον μαθητή στον υπεύθυνο καθηγητή του κάθε τμήματος που τηρεί το παρουσιολόγιο. Οι μαθητές που δεν θα έχουν μαζί τους τη βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα τους δίνεται η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.Όταν το αποτέλεσμα του self test είναιπρέπει να δηλώνεται αρμοδίως – είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους γονείς των μαθητών- στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Στη συνέχεια με το έγγραφο αυτό οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν το συντομότερο rapid test (τεστ αντιγόνου). Το δεύτερο αυτό τεστ θα γίνεται δωρεάν σε δημόσια υγειονομική δομή (η λίστα των δομών αυτών θα αναγράφεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr) προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία από το σχολείο. Το rapid test θα μπορεί να γίνει και σε ιδιωτικό εργαστήριο, με δαπάνη του πολίτη.«Ξεκινάμε με τη διάθεση των τεστ στους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια θα διατεθεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών, 18 έως 67 ετών, και τέλος, στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό» διευκρίνισε ο κ.Τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στην τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την πορεία της επιδημίας, καθηγητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών,, υπογράμμισαν την περασμένη Παρασκευή ότιγια την έγκαιρη διάγνωση και απομόνωση των ασυμπτωματικών. Από τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα προκύπτει ότι, περίπου 1 στα 3 άτομα που είναι φορείς του κορωνοϊού, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν.Σύμφωνα με τις οδηγίες που υπενθύμισε ο κ.σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στο self test πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένοι υγειονομικοί κανόνες για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού στο οικογενειακό περιβάλλον. Βάσει αυτών, ο θετικός στον κορωνοϊόκαι να αποφεύγει τη μετακίνησή του σε κοινόχρηστους χώρους και σε αναγκαίες περιπτώσεις όπως για τη χρήση του μπάνιου αυτό να γίνεται μόνο με μάσκα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, πρέπει να απομακρύνουν από το κοινό μπάνιο τα προσωπικά τους αντικείμενα, να μην μοιράζονται το φαγητό από τα ίδια σκεύη, να φροντίζουν για τον καλό αερισμό του σπιτιού και τέλος, μετά την ανάρρωση του ασθενούς να κάνουν απολύμανση.Μετά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Λυκείου, σειρά για τα δωρεάν self test παίρνουνΜε ταχύ ρυθμό διεξάγεται οτων πολιτών, καθώς μέχρι και την περασμένη Παρασκευή είχαν εμβολιαστείμε τα. Την ίδια ημέρα άνοιξε και η πλατφόρμα για προγραμματισμό ραντεβού για τους περίπου 690.000 πολίτες ηλικίας 65 έως 69 ετών - τουλάχιστον 240.000 ραντεβού κλείστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.Συνολικά τον Απρίλιο θα παραδοθούν από την, από την, από τηκαι από τηΣε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα, τα σκήπτρα κρατά η(11,75%) και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (7,49%).