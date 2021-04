Self test: Από Τετάρτη στα φαρμακεία - Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας των self test ολοκληρώνεται με την παράδοσή τους σε εμάς, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός, κατά την τακτική ενημέρωση του υπουργείου υγείας για την πορεία τουστην Ελλάδα, ενώ συμπλήρωσε ότι ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη, 7 Απριλίου κι έως την Παρασκευή θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες -τις οποίες θα διαθέσουν, σε πρώτη φάση, στους μαθητές Λυκείου και στους εκπαιδευτικούς.Στον διαδικτυακό αέρα θα βρίσκεται η ιστοσελίδα self-testing.gov.gr προκειμένου να δηλώνονται τα θετικά self tests.Η επόμενη παράδοση, είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, είναι προγραμματισμένη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της μεθεπόμενης.Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τόνισε, ως το τέλος της εβδομάδας τα φαρμακεία της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν, σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου, 16 έως 18 ετών και τους εκπαιδευτικούς, στη συνέχεια στις ηλικίες 18 έως 64 χρόνων και -τέλος- στους άνω των 67 που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τονΟ κάθε πολίτης δικαιούται ένα τεστ την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα και κατόπιν εξήγησε τηδιάθεσης των τεστ, καθώς και πώς θα γίνονται από τους πολίτες.Ο κ. Κοντοζαμάνης πρόσθεσε ότι «η επιχείρηση διάθεσης των τεστ είναι πλήρως σχεδιασμένη και οργανωμένη. Σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από την παρακολούθηση των προμηθειών και των αποθεμάτων μέχρι την τελική διάθεσή τους από τα φαρμακεία. Την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις».Κατόπιν ανέφερε ότι με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα στα Υπουργεία Εργασίας, Παιδείας και Υγείας να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δηλώνεται η διενέργεια των υποχρεωτικών ανά εβδομάδα self test από μαθητές και εκπαιδευτικούς.Μετά τη διενέργεια των τεστ,αν είναι θετικό πρέπει να δηλώνει στη σελίδα(η οποία θα ενεργοποιηθεί σύντομα, την ερχόμενη Τετάρτη). Θα εκδίδεται βεβαίωση ή μήνυμα για επαναληπτικό τεστ από επαγγελματία υγείας σε δημόσια δομή (δωρεάν) ή σε ιδιώτη.Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό, χρειάζεται δήλωση μόνο για εκείνους που είναι υποχρεωτικό το self test (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές).Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση.Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.Τα self tests θα γίνονται αποκλειστικά κατ’ οίκον και όχι στα φαρμακεία, που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του self test μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου.