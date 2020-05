Από το ξεκίνημα των δηλώσεών του ήταν φανερή η συγκινησιακή φόρτιση. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας , όντας ενοχλημένος απ' όσα του καταλόγισαν, έκανε τον απολογισμό αυτής της μεγάλης προσπάθειας να μείνει η χώρα και ο πληθυσμός της όσο πιο μακριά μπορεί από τη δίνη της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και στο τέλος, απαγγέλοντας απόσπασμα από ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, έκλεισε έναν κύκλο επικοινωνίας με τους Έλληνες, αναγγέλοντας ότι σταματούν οι απευθείας ενημερώσεις και ότι ο ίδιος θα δώσει πλέον μεγαλύτερη βάση στα ιατρικά του καθήκοντα., τουλάχιστον από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Έδειξε ευαισθησίες, συγκίνηση, πολλές φορές προσπαθούσε να κρατηθεί και να μην δακρύσει, συνεχίζοντας την ενημέρωση για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, που νοσούσαν, που έδιναν μάχη στα νοσοκομεία. Μία μικρότερη μερίδα, του άσκησε κριτική, προβαίνοντας ακόμα και σε χαρακτηρισμούς. Κάτι αναμενόμενο, καθώς συμβαίνει σε όλα τα δημόσια πρόσωπα.Το Twitter, ωστόσο, αντιδρούσε τότε, και συνέχισε να αντιδρά και μετά το «αντίο» του Σωτήρη Τσιόδρα από την τακτική ενημέρωση. Ας δούμε μερικά σχόλια:

Thank you, good sir. How many of us living in Greece owe our lives to this doctor? #Τσιοδρας #Tsiothras @STsiodras pic.twitter.com/gVjLCpPZ9H