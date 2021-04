Κρουαζιέρες πολυτελείας στη... ζούγκλα του Αμαζονίου

Συνδυάζοντας την πολυτέλεια και τη βιωσιμότητα σε κάθε εξωτική διαδρομή, το μπουτίκ κρουαζιερόπλοιο της Aqua Expeditions προσφέρει μια εμπειρία ζωής





Διασχίζοντας τα γαλήνια νερά τουτο κρουαζιερόπλοιο «» μαγεύει τον ταξιδιώτη προσφέροντάς του τη δυνατότητα να απολαύσει σε απόσταση αναπνοής το μεγαλείο του τροπικού δάσους. Συνδυάζοντας την πολυτέλεια και τη βιωσιμότητα σε κάθε εξωτική διαδρομή, το πλωτό αυτό παλάτι δημιουργεί αναμνήσεις τις οποίες πολλοί καταγράφουν ως εμπειρία ζωής., ιδρυτής και πρόεδρος της Aqua Expeditions στην οποία ανήκει και το«Aria Amazon», περιγράφει στο «Gala»: «Τα δώρα της φύσης αποκαλύπτονται μέσα από μια παλέτα απίθανων χρωμάτων, αρωματικών λουλουδιών και σπάνιων πουλιών. Ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας της κρουαζιέρας διασφαλίζει ότι οι ευαίσθητες ισορροπίες του ξεχωριστού οικοσυστήματος προστατεύονται σε κάθε μας επίσκεψη. Εμπνευσμένο από τον ναυπηγό Τζόρντι Πούιγκ με σκοπό να προσφέρει τη μέγιστη μύηση στα περουβιανά στενά του Αμαζονίου στον επισκέπετη, αυτό το πλοίο έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει μη επεμβατική επίδραση στη χλωρίδα και την πανίδα των νερών που διασχίζει, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Δρυμού Πασάγια Σαμίρια, της δεύτερης μεγαλύτερης προστατευόμενης περιοχής στο Περού. Από το σύστημα επεξεργασίας νερού μέχρι τους υπερσύγχρονους κινητήρες που ακολουθούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, τα πάντα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, οι επιβάτες απολαμβάνουν μια πρωτόγνωρη γαλήνη καθώς γίνονται μέρος της αρμονικής ροής που διατρέχει το πιο εντυπωσιακό τροπικό δάσος της Νότιας Αμερικής».Στις συναρπαστικές κρουαζιέρες της Aqua Expeditions η πολυτέλεια συνυπάρχει με την άνεση και την ιδιωτικότητα. Οι δεκαέξι σουίτες με τα πελώρια παράθυρα προσφέρουν στον φιλοξενούμενο άμεση επαφή με το ονειρικό περιβάλλον όλη την ημέρα. «Ταξιδεύοντας με το “Aria Amazon” δεν χρειάζεται να χάσετε ούτε μια στιγμή από το ταξίδι», επισημαίνει ο Φραντσέσκο Γκάλι Τζούγκαρο. Οι λεπτομέρειες κάνουν και εδώ τη διαφορά:. Ξεχωριστή ανάμεσα στις άλλες εξαιρετικές σουίτες, η «Aria Amazon Design» με την art deco διακόσμηση και τις εξεζητημένες παροχές που μεταμορφώνει την εμπειρία της γνωριμίας με αυτά τα εξωπραγματικά τοπία σε ζωντανό όνειρο. Φυσικά, η αίσθηση άνεσης και πολυτέλειας κυριαρχεί σε ολόκληρο το. Στο ανοιχτό κατάστρωμα ο επιβάτης μπορεί να αποτυπώσει ανενόχλητος το σκηνικό του τροπικού δάσους, στο εσωτερικό σαλόνι με μπαρ να απολαύσει από κλασικές μέχρι δυσεύρετες ετικέτες κρασιών, ενώ στο εξωτερικό lounge να ξεχαστεί στις αναπαυτικές ξαπλώστρες ή να επιλέξει το αναζωογονητικό τζακούζι και το λυτρωτικό μασάζ από τα χέρια έμπειρου θεραπευτή.«Για μια ολοκληρωμένη εμπειρία του περουβιανού πολιτισμού έπρεπε να δώσουμε το απαραίτητο βάρος και στην τοπική γαστρονομία. Ο σεφ μας Πέδρο Μιγκέλ Σκιαφίνο αξιοποιεί αυθεντικές πρώτες ύλες του Αμαζονίου για να αναδημιουργήσει αγαπημένα πιάτα της ντόπιας κουζίνας. Η 20χρονη μελέτη του στον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής μετατρέπει αυτά τα άγνωστα στον περισσότερο κόσμο συστατικά σε συναρπαστικές γεύσεις», εξηγεί ο Φραντσέσκο Γκάλι Τζούγκαρο.O Ιταλοαμερικανός επιχειρηματίας έχει τη δική του σημαντική πορεία στον χώρο που παγκόσμιου. Κοσμοπολίτης, με αγάπη για τα ωραία ταξίδια και την καλή ζωή, κατάφερε να γίνει διεθνώς γνωστός με τις κρουαζιέρες του, τις οποίες προτιμούν και διασημότητες όπως η οικογένεια Ανιέλι, ηκαι ημε τα παιδιά της. Το 2019 η Aqua Expeditions διακρίθηκε με το Best of the Best Luxury Awards και το 2020 με το Departures Legends Awards. Το «Conde Nast Traveler», το «Forbes», οι «Financial Times» και οι «Times» κάνουν τακτικά αναφορές στον ίδιο και τις απίθανες πλωτές διαδρομές του.: «Από την ίδρυση της Aqua Expeditions, πριν από 13 χρόνια, ήταν όνειρό μου να δημιουργήσω φιλόξενες, μικρές πλωτές αποστολές σε απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. Ερωτεύτηκα το Περού και τον παρθένο Εθνικό Δρυμό Πασάγια Σαμίρια, απ’ όπου ξεκινήσαμε την περιήγηση με ένα boutique πλοίο στον Αμαζόνιο. Η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με τις κρουαζιέρες του “Aqua Mekong” στο Βιετνάμ και την Καμπότζη, που ακολούθησε το “Aqua Blu” το 2019, το πρώτο σκάφος μας που εξερευνά ωκεανούς και πλέει στα παράκτια ύδατα της Ανατολικής Ινδονησίας. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα μικρά μας σκάφη είναι σήμερα πιο απαραίτητα από ποτέ σε οικογένειες και φίλους που θέλουν να ταξιδέψουν με ασφάλεια σε απομονωμένες περιοχές, μακριά από τον πολιτισμό και μέσα στην άγρια φύση. Παράλληλα, η ζωή στα κρουαζιερόπλοιά μας ξεπερνά σε ανέσεις ακόμη κι αυτή ενός πεντάστερου ξενοδοχείου και όλα αυτά προσφέροντας το φυσικό υπερθέαμα των εξωτικών τοπίων».Φαντασμαγορικοί, μακρινοί για εμάς τους Ευρωπαίους προορισμοί και βασιλικές περιποιήσεις:. Η κουβέντα μας με τον εμπνευστή των συναρπαστικών αυτών ταξιδιών ολοκληρώνεται με το κυρίαρχο θέμα της εποχής: «Ο COVID 19 δημιούργησε μια φοβία, όμως τα ταξίδια μας απευθύνονται σε λίγους και οι λίγοι, όταν γνωρίζονται μεταξύ τους και τηρούν τα απαιτούμενα μέτρα, είναι προφυλαγμένοι. Η περίοδος αυτή, εκτός από τις δυσκολίες, δημιούργησε και την ανάγκη για επιστροφή στη φύση. Το δάσος του Αμαζονίου είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας της Γης και τώρα που η αυθεντικότητα και το ανόθευτο περιβάλλον ανέκτησαν την πρωταρχική θέση στην εκτίμησή μας, προορισμοί μέσα στη ζούγκλα, όπως το Περού, έγιναν ξανά της μόδας. Η φύση μάς ξανακάλεσε κοντά της και πολλοί από εμάς ανταποκρίνονται. Ας γνωρίσουμε τον υπέροχο κόσμο του Αμαζονίου προτού αυτός εξαφανιστεί».