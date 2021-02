Η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει...

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η διάσημη ηθοποιός Monica Bellucci θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία με τίτλο Siccità. Σκηνοθέτης του φιλμ που έχει ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα στη Ρώμη , είναι ο Paolo Giordano (Human Capital, Like Crazy) και το σενάριο υπογράφει ο Paolo Giordano (We Are Who We Are) μαζί με τους Francesca Archibugi (The Leisure Seeker) και Francesco Piccolo (My Brilliant Friend).Η ταινία ακολουθεί κάποιους ανθρώπους από διάφορα κοινωνικά στρώματα που συνδέονται με μια τραγική ιστορία και ο καθένας αναζητά τη λύτρωσή του. Στο καστ θα δούμε τους Sara Serraiocco (Counterpart) και Silvio Orlando (The Young Pope). Δείτε 10 φορές που η Monica Bellucci “τρέλανε” τον ανδρικό πληθυσμό τη φωτογραφία στο Watch & ChillΔείτε: 10 φορές που η Monica Bellucci “τρέλανε” τον ανδρικό πληθυσμό