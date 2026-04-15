Αφιέρωμα της Welt στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: «Ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα»
Το άρθρο συγκρίνει το θέαμα με την ανθοφορία της λεβάντας στην Προβηγκία ή την Τοσκάνη
«Οι ανθισμένες ροδακινιές γύρω από τη Βέροια μεταμορφώνουν το τοπίο σε ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα», γράφει η WELT για το πραγματικά πολύ όμορφο και ξεχωριστό θέαμα που, όπως παρατηρεί η εφημερίδα, «δίνει ώθηση σε ολόκληρη την περιοχή».
Το θέαμα είναι μαγευτικό. «Πρέπει να το δείτε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας», λέει η Γιάννα Πιλιτσίδου, πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας. Το άρθρο παρατηρεί πως «το φυσικό θέαμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και συγκρίσιμο ίσως με την ανθοφορία της λεβάντας στην Προβηγκία ή την Τοσκάνη λίγο αργότερα… Εδώ και αρκετά χρόνια ο ομιλός διοργανώνει εκδηλώσεις για να γιορτάσει την έναρξη της άνοιξης: εκθέσεις φωτογραφίας, εκδρομές με ποδήλατα και πώληση τοπικών προϊόντων. Οι επισκέπτες έρχονται μαζικά από την Ελλάδα αλλά ολοένα περισσότερο και από την υπόλοιπη Ευρώπη».
Και λίγο παρακάτω το άρθρο αναφέρεται στους ξένους επισκέπτες. «"Θέλω οι άνθρωποι στην Ολλανδία και το Βέλγιο να ανακαλύψουν τι φανταστικά μέρη υπάρχουν εκτός από τους γνωστούς προορισμούς", λέει ο Ολλανδός blogger Βέσλι φαν Άικ, ο οποίος ταξιδεύει στην Ελλάδα. "Οι υπεύθυνοι για τον τουρισμό και οι ροδακινοπαραγωγοί της περιοχής εργάζονται πάνω σε αυτό. Όλα αυτά σημαίνουν πολύ σκληρή δουλειά, πολλή δέσμευση από εμάς τους αγρότες", λέει ο Αναστάσιος Χαλκίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας. Τα ροδάκινα έδωσαν τεράστια ώθηση στην περιοχή. Τα ξενοδοχεία αναφέρουν σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. "Ταξίδεψα από τη Γερμανία για να θαυμάσω τις ανθισμένες ροδακινιές", λέει η Αντρέα Λάχνιτ και συμπληρώνει πως "ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί ποτέ"».
Πηγή: Deutsche Welle
